Lo Stato Sociale è un gruppo musicale italiano che si è formato nel 2009 grazie ad Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi ed Alberto Guidetti (all’epoca dj) e che nel 2011 si è ampliato con l’ingresso di Enrico Roberto e di Francesco Draicchio. Una carriera in ascesa, soprattutto dopo il secondo posto raggiunto al Festival di Sanremo nel 2018 con il brano Una vita in vacanza che ha permesso al gruppo di farsi conoscere ed apprezzare da tutti. Sono tornati sul palco dell’Ariston poi nel 2021 con la canzone Combat Pop.

Voci di brani come Eri più bella come ipotesi, Buona sfortuna, Che sarà mai, La felicità non è una truffa, Sono così indie, L’unica cosa che non so fare fino ad Amore ai tempi dell’Ikea e Questo è un grande paese. Ed oggi Lo Stato Sociale torna protagonista nel mondo musicale. Oggi, venerdì 20 gennaio, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Che benessere !? che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. In questo singolo non sono da soli, ma si tratta di un duetto con Naska, giovane cantante classe 1997. Che benessere !? anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico de Lo Stato Sociale che è atteso per il mese di maggio. La band è tornata ed ha molte cose da dire, ma soprattutto è pronta per tornare ad essere quella che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni: addio alle paranoie ed ai filtri. Loro sono ironici, liberi e controcorrente.

I componenti della band Lo Stato Sociale

Il significato di Che benessere !?

Che benessere !? il nuovo singolo de Lo Stato Sociale ci porta indietro nel tempo ovvero ad Una vita in vacanza e ai pezzi che hanno fatto la storia della band dell’Emilia Romagna con le loro canzoni spensierate ed allegre. Il brano si contrappone al loro ultimo singolo dal titolo Fottuti per sempre che li ha visti duettare con Vasco Brondi. Possiamo definire i due brani un lato A ed un lato B della loro vita professionale. In Che benessere ?! viene dipinta una fotografia satirica della società in cui oggi viviamo e Lo Stato Sociale, a tal proposito, afferma che:

“Se Fottuti per sempre parla di quello che è stato, Che benessere !? Parla di quello che sarà. Se una l’abbiamo scritta con un compagno di viaggio di questi dieci anni, l’altra con un nuovo amico che ha dieci anni meno di noi. Se una sputa con rabbia tutto quello che senti di aver perso per crescere, l’altra parla con leggerezza del disastro che abitiamo nel presente, del cantare che è quasi come respirare e di tutto quello per cui ancora vale la pena vivere”.

Nel frattempo, Lo Stato Sociale è pronto per tornare live con un nuovo tour che li vedrà protagonisti a partire da marzo con undici date delle quali sette sono già sold out:

24 marzo – The Cage – Livorno (Sold out)

25 marzo – Bologna – Tpo (Sold out)

31 marzo – Brescia – Latteria Molloy (Sold out)

7 aprile – Perugia – Urban (Sold out)

8 aprile – Roma – Monk (Sold out)

14 aprile – Padova – Cso Pedro

16 aprile – Milano – Magazzini Generali (Sold out)

20 aprile – Catania – MA

21 aprile – Rende (CS) – Mood Social Club

22 aprile – Molfetta (BA) – Eremo

28 aprile – Torino – Hiroshima Mon Amour (Sold out)

E tu sei un fan de Lo Stato Sociale? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Che benessere !? ? Ti aspettiamo nei commenti!