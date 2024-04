LOL – Chi ride è fuori è un programma televisivo italiano che ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video nel 2021.

Si basa sul format giapponese Documental e ci ha permesso, soprattutto durante la prima stagione, di prenderci qualche ora di spensieratezza, lontano dai brutti pensieri che caratterizzavano le giornate di quell’anno. All’attivo, al momento, ha quattro stagioni con l’ultima arrivata solo pochi giorni fa sul piccolo schermo, più precisamente il 1 aprile, mentre l’ultima puntata è uscita oggi, lunedì 8 aprile. Sicuramente se stai leggendo questo articolo hai visto almeno una stagione del game show, ma per chi non lo sapesse spieghiamo in breve di cosa si tratta. Troviamo dieci comici rinchiusi in una casa, pronti per passare insieme sei ore consecutive con lo scopo di riuscire a far ridere, in qualsiasi modo, gli altri concorrenti.

Ovviamente devono stare molto attenti perché non si può neanche sorridere o fare una piccola smorfia altrimenti si viene subito ammoniti con il cartellino giallo o, addirittura, espulsi con il cartellino rosso. Si tratta di un gioco, ma ci sono regole ben precise da rispettare come quella di non potersi coprire la bocca o quella di non poter bloccare la risata. I conduttori controllano il tutto dall’apposita control rooom ed, al tempo stesso, tengono compagnia al pubblico da casa con i loro commenti mentre guardano attraverso il sistema di telecamere. A loro volta possono impartire dei comandi precisi ai comici o bloccare la gara in caso di ammonizione o espulsione. La quarta stagione ha visto introdotta una novità chiamata La Perla, ovvero i conduttori decidono di premiare il concorrente che, secondo loro, è stato protagonista della battuta più divertente e gli concedono la possibilità di ridere per 5 minuti.

Il vincitore del game show si aggiudica il premio finale che ammonta ad euro 100.000 e che sarà devoluto completamente in beneficenza. La prima stagione di LOL – Chi ride è fuori è stata vinta da Ciro Priello, la seconda da Maccio Capatonda, la terza da Luca Bizzarri e da Fabio Balsamo (con una vittoria ex aequo perché si erano accordati per ridere in contemporanea), mentre l’ultima stagione ha visto trionfare Giorgio Panariello. La nuova stagione ci ha regalato ancora momenti di spensieratezza e risate. Arrivati a questo punto, però, una domanda sorge spontanea nei telespettatori: gli episodi appena visti saranno quelli conclusivi del game show italiano oppure si andrà avanti e ci aspetta una nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori?

Per il momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali, ma il rinnovo del game show pare essere una cosa certa. Anche perché Amazon Prime Video è alla ricerca di titoli che possano attirare l’attenzione del pubblico in modo tale da poter competere con i diretti avversari quali Disney + e Netflix. Ed ovviamente non potrebbe non puntare su un titolo che, da anni, sta avendo sempre un successo maggiore. Molto probabilmente, però, sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo ed avere pazienza prima della nuova stagione. La quinta stagione di LOL – Chi ride è fuori potrebbe arrivare sul piccolo schermo per la primavera del 2025. Se ci basiamo, infatti, sulle ultime due edizioni precedenti sono uscite a circa 13 mesi di distanza l’una dall’altra.

Come data di debutto è molto quotata quella del 1 aprile 2025 sulla falsa riga della prima e della quarta stagione. D’altronde si tratta della giornata delle risate e degli scherzi per eccellenza. Probabilmente alla conduzione troveremo ancora Fedez che, nonostante i momenti difficili che sta vivendo nella sua vita privata, in LOL – Chi ride è fuori ha trovato un’ancora di salvezza. Per il cast, al momento, non sappiamo nulla. Ma sappiamo che, appena finisce una stagione di LOL, sui social network inizia subito il totonome per i prossimi concorrenti. Due nomi tra tutti prevalgono e sono quelli di Paola Cortellesi e di Claudio Bisio. Se per la Cortellesi magari può essere più difficile vederla al game show, non lo sarà altrettanto per Bisio che già in passato è stato contattato e forse il prossimo anno sarà quello giusto per partecipare. C’è anche chi vorrebbe vedere Checco Zalone, Enrico Brignano o Raul Cremona, ma anche nomi meno conosciuti e di talento come Valerio Lundini molto amato dai giovani sui social. Sicuramente ci sarà spazio anche per il vincitore del contest Lol Talent Show.

