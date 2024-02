I Pet Shop Boys pubblicheranno il loro nuovo album, intitolato “Nonetheless” il 26 aprile, ad anticipare il disco è il singolo “Loneliness”.

I Pet Shop Boys dicono a proposito del processo creativo del disco:

“Volevamo che questo album fosse una celebrazione delle emozioni uniche e diverse che ci rendono umani. Dai brani più ballabili alle ballad introspettive, con i loro splendidi arrangiamenti d’archi, ogni brano racconta una storia e contribuisce alla narrazione complessiva dell’album. Le 10 tracce sono gli indicatori più forti di dove siamo oggi. Come la maggior parte della nostra musica, è molto riflessiva. È stato fantastico lavorare con James Ford, che pensiamo abbia portato nuovi elementi alla nostra musica. I nostri demo sono a volte piuttosto complicati e James ha osato renderci un po’ più minimali, ma anche gli arrangiamenti degli archi sono molto belli. Alcune parti del disco sono piuttosto struggenti ma speriamo che molte siano anche di un certo livello. È un disco di cui siamo molto orgogliosi”

Guidati dall’enorme rinascita generata dalla loro ultima trilogia di album in studio e dal continuo successo del loro tour “Dreamworld: The Greatest Hits Live”, “Nonetheless” è il suono di una band che ha raggiunto un nuovo picco della propria potenza creativa.

Il significato di “Loneliness” dei Pet Shop Boys

La band ha descritto la canzone come un brano di un certo livello musicale e con un testo introspettivo che invita l’ascoltatore a riflettere.

Con oltre 50 milioni di dischi venduti, i Pet Shop Boys sono il duo britannico di maggior successo di tutti i tempi.

Dal loro primo singolo al numero 1, “West End girls”, hanno tracciato un percorso singolare. La forza del loro catalogo è tale che nel giugno 2020 The Guardian ha scritto che “West End girls” è stato votato come il più grande singolo numero 1 di sempre in UK.

La traduzione di “Loneliness” dei Pet Shop Boys

C’è una lotta migliore

Una causa che mi sta a cuore

Una lotta contro la solitudine

Questo ti sta facendo a pezzi

Dove scapperai adesso dalla solitudine?

(Solitudine)

A chi ti rivolgerai per uscire dalla solitudine?

(Solitudine)

Come Ringo che cammina lungo il canale

Abbattuto e solo

Ti stai prendendo del tempo per interpretare quella parte

Un uomo che sfiora una pietra

Dove scapperai adesso dalla solitudine?

(Solitudine)

A chi ti rivolgerai per uscire dalla solitudine?

(Solitudine)

Quando non dirai “no” e risponderai “sì”?

Chi è qui per aiutarti?

Oh, dimmi: non riesci a indovinare?

Ovunque tu vada, ti porti con te

Non c’è nessun posto dove puoi nasconderti

Dalla solitudine che tormenta la tua vita

Il senso di orgoglio ferito

Tutti hanno bisogno di tempo per pensare

Nessuno può vivere senza amore

Dove scapperai adesso dalla solitudine?

(Solitudine)

A chi ti rivolgerai per uscire dalla solitudine?

(Solitudine)

Quando non dirai “no” e risponderai “sì”?

Chi è qui per aiutarti?

Oh, dimmi: non riesci a indovinare?

(Solitudine)

(Solitudine)

(Solitudine)

(Solitudine)

(Solitudine)

(Solitudine)

Dove scapperai adesso dalla solitudine?

(Solitudine)

Quando non dirai “no” e risponderai “sì”?

(Solitudine)

Dove scapperai adesso dalla solitudine?

(Solitudine)

Chi potrebbe venire ad aiutarti?

Oh, non riesci a indovinare?

(Solitudine)

Quando non dirai “no” e risponderai “sì”?

Chi è qui per aiutarti a voltare le spalle alla solitudine?

(Solitudine)

(Solitudine)

(Solitudine)

(Solitudine)

