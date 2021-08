Da oggi in rotazione radiofonica Mood Ring di Lorde, canzone estratta dall’album Solar Power che già nel titolo porta il significato di questo viaggio musicale.

Il Mood Ring, infatti, è un anello che cambia colore a seconda della temperatura (e dell’umore) di chi lo indossa. Un oggetto che in qualche modo dà colore alle nostre emozioni.

Mood Ring è una canzone leggera, pop ed orecchiabile che subito entra nella mente e nel cuore di chi l’ascolta. Ancora una volta la pluripremiata Lorde ci incanta con la sua magnifica voce, e lo fa anche attraverso il video ufficiale della canzone, che puoi vedere in cima all’articolo. Un gruppo di ragazze, vestite di colori pastello, compiono gesti semplici ma pieni di spiritualità.

Il significato di Mood Ring di Lorde

Il significato o della canzone è legato alla spiritualità e alla connessione con il mondo. Ecco cosa ci racconta la stessa Lorde sulla canzone Mood Ring:

E’ una canzone di cui vado molto fiera e che mi fa divertire. Durante la registrazione di questo disco ho tratto ispirazione dalla cultura musicale degli anni ’60 e da quella del Flower Child. Volevo comprendere meglio la vita in una comune, l’allontanamento dalla società e il ripartire da zero. Ho pensato a questo durante la scrittura di questo mio nuovo disco. Un parallelo tra la cultura di allora e quella di oggi riguarda la nostra idea di benessere e quella di spiritualità, pseudo-spiritualità e pseudo-benessere. Per esempio mangiare secondo una dieta vegana macrobiotica oppure bruciare la salvia, conservare i cristalli, leggere i tarocchi e il proprio oroscopo…tutte cose in cui ci si cimentava allora e in cui io e le mie compagne ci dilettiamo oggi. Quando ho scritto questo brano sapevo di aver composto una canzone pop. Quindi questa canzone rappresenta il mio sguardo satirico verso tutto ciò Lorde

E tu cosa ne pendi si Mood Ring di Lorde? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.

Traduzione di Mood Ring

Sto provando a fare le bolle ma dentro me

Non riesco a mettere al posto il mio umore

Oggi è buio come le mie radici

Se mai li lascio crescere

Ora tutti i miei oceani hanno correnti di marea

Non riesco a trovare cosa c’è che non funzione

Il mondo intero mi sta deludendo

Non ti sembra che i primi anni 2000 siano così lontani?

Signore, iniziate i vostri saluti al sole

Trascendentale nelle tue meditazioni

Amore e Luce

Puoi bruciare la salvia e io luciderò i cristalli

Possiamo sballarci, ma solo se soffia il vento

Giusto

non riesco a sentire niente

Continuo a guardare il mio anello dell’umore

Dimmi come mi sento

Fluttuo via, fluttuo via

Sto cercando di guarire da dentro

Piani e notizie sulle celebrità

Tutte le vitamine che prendo

Voliamo da qualche parte a est, ci sarà ciò di cui ho bisogno

Signore, iniziate i vostri saluti al sole

Plutone nella generazione dello Scorpione

Amore e Luce

Puoi bruciare la salvia e io luciderò i cristalli

Possiamo sballarci, ma solo se soffia il vento

Giusto

non riesco a sentire niente

Continuo a guardare il mio anello dell’umore

Dimmi come mi sento

Fluttuo via, fluttuo via

Tutte le ragazze tristi cantano

Continueremo a ballare finché l’umore non suona

Raccontaci come ci sentiamo

Fluttuo via, fluttuo via

Portami in una specie di posto

In qualunque posto

Guarda il tramonto, guarda indietro alla mia vita

Voglio solo sapere, andrà tutto bene?