Giovedì sera, cioè ieri, Lorde ha pubblicato a sorpresa un nuovo singolo dal titolo “Solar Power“, accompagnandolo con un video musicale e ha annunciato il suo attesissimo terzo album con lo stesso nome.

La sua prima nuova canzone dal 2017, “Solar Power”, è una traccia scritta e co-prodotta con Jack Antonoff che sembra perfetta per rilassarsi sulla spiaggia. Con la sua chitarra acustica, i bongo e le vibrazioni groovy, somiglia molto a “Freedom!” di George Michael e all’album di St. Vincent Daddy’s Home, uscito il mese scorso, anche quest’ultimo prodotto da Jack Antonoff.

Lorde ha diretto il video musicale con Ella Yelich-O’Connor e Joel Kefali (lo stesso regista che ha realizzato la clip di “Royals” nel 2013), e la clip vede la pop star mentre si diverte nelle spiagge della Nuova Zelanda insieme ai suoi amici. Alcuni giocano a scacchi in mezzo alla spiaggia, altri fanno yoga o si divertono a ballare insieme a Lorde. Quest’ultima è impegnata anche in una danza sopra a una zattera in mezzo all’acqua.

Lorde nel video di Solar Power.

In una recente dichiarazione, Lorde ha affermato che Kefali ha co-diretto anche gli altri video musicali dell’album, “costruendo un intero universo cinematografico”.

“Ho creato qualcosa che riflette molto la mia personalità e la mia provenienza: la mia famiglia, le mie amiche, i miei spazi aperti, le mie continue elucubrazioni e la mia ricerca senza fine del divino”, ha scritto Lorde nella sua newsletter.

Pur non fornendo una data di uscita ufficiale per l’album, Lorde ha esortato i fan a prestare attenzione ai teaser:

“Ci sono molti più dettagli in arrivo – una quantità di dettagli davvero divertente, onestamente. Puoi vedere il calendario per scoprire altri indizi. Sto cercando di ascoltare di più le richieste dei fan, e l’album riflette anche le esigenze dei miei supporter. Voglio che questo album sia il tuo compagno estivo, quello che ascolti durante il viaggio verso la spiaggia. Quello che ti rimane sulla pelle come un’abbronzatura mentre i mesi tornano a farsi più freddi.”

Qual è il significato di Solar Power di Lorde

Solar Power, uscita quattro anni dopo l’ultimo LP di Lorde, “Melodrama“, nominato ai Grammy 2017 – parla di quell’energia estiva contagiosa e che conquista tutti, a giugno (o dicembre se vivi nell’emisfero australe).

Quindi “Solar Power” di Lorde è una canzone che offre l’antidoto perfetto per il gelo invernale.

Lorde inizia la canzone parlando di cosa offre il cambio di stagione. “Odio l’inverno, non sopporto il freddo. Tendo a cancellare tutti i miei programmi (Mi dispiace, non ce la faccio). Ma quando arriva il caldo, qualcosa prende piede”, canta Lorde.

Mentre la canzone descrive i cambiamenti che arrivano con il sole e l’estate, Lorde offre anche un messaggio più profondo attraverso la metafora del sole. “Dimentica tutte le lacrime che hai pianto, è finita”, canta. “È un nuovo stato d’animo.” Dopo l’anno che abbiamo appena trascorso, è sicuramente un messaggio che i fan di tutto il mondo volevano sentire.

Emotivamente, “Solar Power” segna anche un cambiamento dal punto di vista sonoro per Lorde. Tu preferivi questa Lorde o quella dei singoli “Green Light” e “Royals“? Scrivici la tua opinione nei commenti. Ti lasciamo al testo in lingua originale del brano.

Il testo di Solar Power di Lorde

[Verso 1]

I hate the winter, can’t stand the cold

I tend to cancel all the plans (So sorry, I can’t make it)

But when the heat comes, something takes a hold

Can I kick it? Yeah, I can

[Pre-Ritornello]

My cheeks in high colour, overripe peaches

No shirt, no shoes, only my features

My boy behind me, he’s taking pictures

Lead the boys and girls onto the beaches

Come one, come all, I’ll tell you my secrets

I’m kinda like a prettier Jesus

[Ritornello]

Forget all of thе tears that you’ve cried

It’s ovеr (Over, over, over, over)

It’s a new state of mind

Are you coming, my baby?

[Verso 2]

Acid green, aquamarine

The girls are dancing in the sand

And I throw my cellular device in the water

Can you reach me? No, you can’t (Aha)

[Pre-Ritornello]

My cheeks in high colour, overripe peaches

No shirt, no shoes, only my features

My boy behind me, he’s taking pictures (He’s taking pictures)

Lead the boys and girls onto the beaches

Come one, come all, I’ll tell you my secrets

I’m kinda like a prettier Jesus

[Ritornello]

Turn it on in a new kind of bright

It’s solar (Solar, solar, solar, solar)

Come on and let the bliss begin

Blink three times when you feel it kicking in

[Conclusione]

That solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power

Solar-olar-olar power