Loredana Errore torna con un nuovo singolo dal titolo Non c’è Pericolo, che esplora sonorità pop rock che ben si prestano al timbro graffiante della sua particolare voce.

La musica per Loredana Errore è sempre un modo per collegare la terra e il cielo, di trovare un equilibrio tra quello che la realtà ci offre e la Fede, che sente forte anche in questa canzone.

Loredana Errore, oggi, è al suo quarto album. Uscita nel 2009 dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, guadagnando un secondo posto dietro a Emma Marrone, ha poi raccolto numerosi successi. La sua carriera, però è stata messa a dura prova a soli 28 anni, quando Loredana ha avuto un brutto incidente.

Nonostante il rischio di restare per sempre paralizzata, come purtroppo avevano annunciato i medici, Loredana è tornata in piedi e a cantare, presentando nel 2020 il suo ultimo album dal titolo C’è Vita.

Il significato della canzone Non c’è Pericolo

Nella canzone Non c’è Pericolo Loredana Errore mette a nudo le sue emozioni, cantando l’importanza della vita, e a voglia di potera vivere senza paure, lasciandosi andare alla bellezza, amando e soprattutto perdonando.

Ecco come Loredana Errore ha descritto la sua sua canzone:

Non C’è Pericolo è una vera risposta a tutto ciò che mi è successo in questi anni. Sono stati anni lunghi e profondi ma pieni di speranza verso la vita e la musica che sono per me l’anello di congiunzione tra cielo e terra, dove ho imparato che la vita è sempre una magica scoperta, e dove anche le difficoltà sono porte aperte il cui varco può rappresentare una vera liberazione. Sono la vita e la Fede che mi incitano a non mollare mai, a credere sempre in loro, creando energie potenti che mi salvano sempre, creando dentro di me quella ricerca inesauribile di voglia di vita. Sarà perché la Vita l’ho apprezzata difesa fin da subito, dopo essermi ritrovata ancor prima di tutto una bimba adottata, particolare. È proprio lì che ho avuto il bisogno di vivere la vita e tutta la grazia che è disposta a donarci, contro ogni preconcetto.

[…]

Il brano mette in luce di quanto cuore possiamo metterci per l’amore della nostra vita, essendo liberi nel perdono e illuminando la nostra vita con serenità, bene e Pace. Loredana Errore

Il video ufficiale della canzone diretto da Alex Ratto, che puoi vedere in cima all’articolo, è stato realizzato in collaborazione con la onlus Continuando A Crescere e la onlus Ads Buster Basket e lancia un importante messaggio di uguaglianza e libertà.

E tu cosa ne pensi di Non c’è Pericolo di Loredana Errore? Lascia un commento alla fine dell’articolo, ma prima leggi il testo della canzone che trovi qui sotto.

Il testo di Non c’è Pericolo di Loredana Errore

Non c’è pericolo

sei tu l’antidoto

abbiamo solo queste mani

e vedi che ti bastino in futuro

fa male al fegato

andrà benissimo

non c’è pericolo, no

non c’è pericolo

libero spirito

sei l’unico miracolo in cui credere

quindi no panico

vali tantissimo

Credi nella vita

lei che in te ci crede

arriva e spacca tutto

siamo tutto

sai che siamo vita

dentro forme umane

il cuore soprattutto

batte tutto

e non c’è pericolo

Non c’è pericolo

mettiti comodo

e dimmi come è fatta

la tua isola di pace

l’Atlantico è ancora piccolo

se pensi a quanto mare scorre nelle vene

lo sai cosa succede

Credi nella vita

lei che in te ci crede

arriva e spacca tutto

siamo tutto

sai che siamo vita

dentro forme umane

il cuore soprattutto

batte tutto

e non c’è pericolo

Fatti colpire forte

che impari a non cadere

che vivere è più semplice

se provi a perdonare

andrà benissimo

Credi nella vita

lei che in te ci crede

grida e ama tutto

ama tutto

sai che c’è una vita

tutta da provare

il cuore soprattutto

batte tutto

e non c’è pericolo

Fatti colpire forte

che impari a non cadere

che vivere è più semplice

se provi a perdonare

andrà benissimo