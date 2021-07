Lorenzo Fragola, cantautore di Catania classe 1995, ed i The Kolors, gruppo musicale diventato famoso dopo la partecipazione ad Amici. Due nomi importanti nel panorama della musica italiana e non solo che ora sono pronti a collaborare per regalarci un brano inedito, ma soprattutto sono pronti per farci ballare durante l’estate 2021.

Lorenzo Fragola torna sulla scena musicale a quasi tre anni di distanza dal suo ultimo album, Bengala, uscito nel 2018 e dopo aver animato l’estate 2019 in compagnia di Federica Abbate sulle note di Camera con Vista. I The Kolors, invece, sono stati da poco i protagonisti con il singolo Cabriolet Panorama. Quella tra Fragola ed i The Kolors è, senza dubbio, una collaborazione importante che unisce due dei nomi della scena musicale più amati dai giovani. Il brano si intitola Solero ed ha tutte le carte in regola per essere un successo e diventare un nuovo tormentone estivo. D’altronde, Lorenzo Fragola è abituato ad essere il protagonista delle nostre estati come in passato è successo con i brani #fuori c’è il sole e L’esercito dei selfie. La canzone Solero è stata scritta dallo stesso Fragola, con l’aiuto di Federica Abbate e di Stefano Tognini, ma è il cantante siciliano che ha voluto fortemente collaborare con i The Kolors. E la band di Stash, da parte sua, è stata entusiasta ed ha accettato subito. È proprio Lorenzo Fragola a raccontarlo durante un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni dove afferma che:

«L’ho composta durante il primo lockdown pensando di destinarla proprio ai The Kolors. Una volta ultimata, però, la mia casa discografica ha pensato potesse essere adatta anche a me. L’abbiamo comunque mandata a Stash, che l’ha subito amata. Così abbiamo percorso la strada del duetto».

La band dei The Kolors

Il significato di Solero

Solero è un brano con un sound tipico degli anni ’80 dove Lorenzo Fragola, autore del brano, immagina un’estate finalmente libera dopo tutte le limitazioni che si sono vissute con il lockdown. Un’estate dove prevale la voglia di vedersi, di sfiorarsi, di passare del tempo insieme, ma soprattutto un’estate dove la mente torna a pensare a persone che, nonostante tutto, restano importanti. Il cantante lo definisce un brano positivo e funk, in grado di far ballare i giovani e non solo.

