La figlia di Madonna, Lourdes “Lola” Leon, ha condiviso il suo singolo di debutto “Lock&Key” sotto il nome d’artista Lolahol.

Il singolo di debutto della modella e ballerina di 25 anni è arrivato su Chemical X, l’etichetta di proprietà dell’artista pop sperimentale di New York, Alexandra Drewchin, alias Eartheater. Drewchin ha anche co-scritto e co-prodotto la canzone insieme a Leon, Kiri Stensby alias Hara Kiri e Samuel Burgess.

Un esordio importante per la primogenita della pop star Madonna che non sembrava affatto intenzionata a seguire le orme materne, in un primo momento, essendo molto più focalizzata sul mondo della moda. I fan sembrano però apprezzare anche questo suo talento musicale e chissà che il successo di questo brano non possa suggerirle di proseguire su questa strada anche in futuro.

“Lock&Key” il nuovo brano di Lourdes Leon

Dal punto di vista sonoro, Lock&Key ha un taglio molto pop che colloca la voce setosa di Leon su sintetizzatori vitrei, sottobassi ringhianti e ritmi elettronici frenetici. Il brano è stato pubblicato insieme al video, girato nei quartieri periferici di New York, sempre diretto da Drewchin.

Lourdes è nata a Los Angeles dalla relazione tra Madonna e il ballerino e personal trainer cubano Carlos Leon, ma è cresciuta a Londra ed è tornata solo negli ultimi anni negli Stati Uniti per frequentare l’università, debuttando contemporaneamente sulle passerelle più prestigiose e diventando in poco tempo una delle modelle più apprezzate al mondo, anche per il suo atteggiamento fuori dagli schemi, ispirati forse anche dalla regina del pop, ovvero sua madre.

Ad Ottobre, parlando con l’attrice e amica di famiglia Debi Mazar per Interview, la giovane artista aveva discusso di portare un approccio multiforme ai suoi progetti creativi. “Non ho un obiettivo preciso. Probabilmente dovrei. Ho un senso dello stile molto specifico e sono interessata all’estetica, quindi mi piace incorporare tutte quelle parti di me stessa nei miei progetti”. “Questa è l’era che verrà nel mondo della moda, modelle viste come personalità e artiste“.

