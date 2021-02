Love Alarm è un drama coreano diretto da Lee Na Jung che è arrivato nel palinsesto di Netflix nell’estate 2019 con una prima stagione composta da otto episodi ottenendo, fin da subito, un ottimo riscontro da parte del pubblico anche per la trama interessante.

Love Alarm, infatti, è un’applicazione che ottiene un grande successo e che viene scaricata da migliaia di persone in tutto il mondo. L’app ti segnala se, nel giro di dieci metri, c’è una persona che prova dei sentimenti e che, a sua volta, ha scaricato l’app. Hwang Sun-Oh (l’attore Song Kang) è un ragazzo ricco e molto popolare che si innamora di Kim Jo-Jo (l’attrice Kim So-Hyun), ma visto che entrambi avevano scaricato Love Alarm, con il passare del tempo, temono che i loro sentimenti siano stati condizionati dall’app e decidono di provare a vivere come se Love Alarm non esistesse. Tuttavia, nel frattempo, anche Lee Hee-Young (l’attore Jung Ga-Ram) si rende conto di essersi innamorato della sua migliore amica che è proprio Jojo.

Il cast di Love Alarm

La fine della prima stagione di Love Alarm ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso tanto che, dopo qualche mese, si era già annunciata l’uscita della seconda stagione. Poi per motivi di salute in seguito alla pandemia, tutto è stato posticipato. Per questo, appena Netflix ha rivelato che presto ci sarà la seconda stagione di Love Alarm i telespettatori ne sono stati entusiasti.

Il protagonista di Love Alarm 2 sarà sempre il triangolo amoroso tra Hwang Sun-Oh, Kim Jo-Jo e Lee Hee-Young, ma troveremo i ragazzi cresciuti e che dovranno vedersela con tematiche più mature. La seconda stagione di Love Alarm, stando a quanto riferisce Netflix Corea, uscirà il 12 marzo.

E voi avete seguito Love Alarm? Cosa vi aspettate dalla seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti!