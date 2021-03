Love and Monsters, film di avventura, finalmente sarà disponibile in Italia e nel resto del mondo. La data ufficiale è quella del 14 aprile 2021 ed a dare la notizia è direttamente Dylan O’Brien, l’attore di New York classe 1991 che è il protagonista, tramite il suo profilo Twitter.

Il film farà il suo debutto su Netflix con il colosso americano che porta a casa un altro colpo aggiudicandosi i diritti esclusivi di distribuzione fuori gli Stati Uniti di uno dei titoli più attesi. Il film ha vissuto una storia tormentata: si è iniziato a parlarne nel 2012 con il titolo di Monsters Problems, ma poi vari ostacoli e problemi da risolvere hanno bloccato il tutto fino all’arrivo alla regia di Michael Matthews ed alla sceneggiatura di Matthew Robinson.

Love and Monsters debutta su Netflix

Nel 2020 è uscito negli Stati Uniti con il titolo ufficiale di Love and Monsters, ma la pandemia non ha permesso di renderlo pubblico in tutte le sale cinematografiche e, così, è uscita la versione streaming a pagamento. Un cast degno di nota con Dylan O’Brien nei panni di Joel Dawson, Jessica Henwick in quelli di Aimee, Michael Rooker sarà Clyde Dutton, mentre Ellen Hollman interpreterà Dana.

La trama di Love and Monsters

Joel Dawson, il protagonista, è sopravvissuto all’apocalisse causata da un’invasione di creature mostruose. Sette anni dopo l’arrivo dell’apocalisse dei mostri, i sopravvissuti si trovano a vivere sottoterra poiché la superficie del pianeta è dominata dai mostri. Joel riesce a stabilire un contatto radio con Aimee, la sua ragazza ai tempi del liceo: anche lei è sopravvissuta e vive in una colonia a circa 80 miglia di distanza da Joel. I due iniziano a restare in contatto, con il ragazzo che si rende conto di essere ancora innamorato di lei. Un amore talmente forte che spingerà Joel a sfidare i mostri per tornare in superficie e raggiungere l’amata.

Avevate sentito parlare di Love and Monsters? Lo guarderete su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti!