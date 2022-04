Sam Smith è indubbiamente uno degli artisti più ascoltati degli ultimi periodi: ha infatti venduto in breve tempo ben 33 milione di copie dei suoi album, 227 milioni di singoli e raggiunto la soglia dei 40 miliardi di stream; è stato inoltre riconosciuto dal Guinness dei primati come l’artista rimasto per il maggior numero di settimane consecutive in tendenza nella top 10 inglese.

E oggi, venerdì 29 aprile, Sam Smith è tornato a deliziarci con un brano molto dolce: “Love me more“, realizzato in collaborazione con Jimmy Napes e Stargate.

Il video musicale, alla cui regia v’è Luke Monaghan insieme allo stesso Smith, è ambientato a Londra.

Significato della canzone

“Love me more” è un brano estremamente introspettivo e sincero, nel quale Smith esplora la propria individualità in un viaggio perpetuo alla ricerca del vero “sé” e della felicità, la quale non può prescindere dall’atto di “scendere a patti col dolore“, e soprattutto da quello di imparare ad amare se stessi, sempre di più.

Traduzione del testo

[Ritornello: Sam Smith]

Ti sei mai sentito come qualcun altro?

Hai la sensazione che lo specchio non faccia bene alla salute?

Ogni giorno cerco di non odiarmi

Ma ultimamente non mi fa male come prima

Forse sto imparando ad amarmi di più

[Verso 1: Sam Smith]

Bruciava

Ogni insulto, ogni parola

Ma mi ha aiutato a imparare

Il ivello di autostima che dovevo guadagnare

Quindi ho provato tutte le sere

A fare a patti col dolore

E alla fine mi ha liberato

[Ritornello: Sam Smith]

Ti sei mai sentito come qualcun altro

Come se lo specchio non facesse bene alla salute

Ogni giorno cerco di non odiarmi

Ma ultimamente non mi fa male come prima

Forse sto imparando ad amarmi di più

[Post-ritornello: Sam Smith]

Solo un po’

Amarmi di più

Solo un po’

Amarmi di più

Oh no

Amarmi di più

Solo un po’

Amarmi di più

[Verso 2: Sam Smith]

Piangevo fino a dormire, la notte

Darei la colpa al cielo quando il casino è nella mia mente

Non riuscivo a vedere, non riuscivo a respirare

Così sono sceso a patti con il dolore

E alla fine mi ha liberato

[Ritornello: Sam Smith]

Ti sei mai sentito come qualcun altro?

Hai la sensazione che lo specchio non faccia bene alla salute?

Ogni giorno cerco di non odiarmi

Ma ultimamente non mi fa male come prima

Forse sto imparando ad amarmi di più

[Post-ritornello: Sam Smith]

Solo un po’

Amarmi di più

Solo un po’

Amarmi di più

Oh ci proverò

Amarmi di più

Con un po’ d’amore

Amarmi di più

[Ponte: Sam Smith]

Amarmi di più

Amarmi di più

Amarmi di più

Amarmi di più

[Outro: Sam Smith]

Oh, mi amerò di più

Oh, mi amerò di più

Oh, mi amerò di più

Oh, mi amerò di più.

Avete già ascoltato questo brano? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!