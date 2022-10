Non serve l’età, e nemmeno il luogo di provenienza, a raccontare una persona, a definirla, a caratterizzarla.

Ciò che conta sono i pensieri, e le esperienze di vita vissute, che, se simili, possono specchiarsi in quelle di altri individui, i quali possono dunque diventare in qualche modo fratelli donati dall’esistenza, come diceva Daniele in “Tutto chiede salvezza“.

Così è stato per Luchè e Shiva, il primo napoletano classe ’81, il secondo milanese di soli 23 anni: due artisti appartenenti a generazioni e città differenti che hanno collaborato per realizzare il singolo “Purosangue“, in uscita oggi, venerdì 21 ottobre 2022.

Significato della canzone

“Purosangue” è un brano intimo e intenso, che esprime una sorta di critica velata nei confronti di tutti coloro che hanno remato contro i due artisti, non credendo nella loro bravura e nella loro capacità/possibilità di fare successo.

Ora che però entrambi hanno conseguito importanti risultati in ambito musicale, è tempo di alzare la testa, e sussurrare un simbolico ma estremamente sentito “te l’avevo detto” a ognuno di quegli individui dubbiosi.

Testo della canzone

Yea, yea

Yea, Milano

Si segnano i quaderni con i conti del mio hermano

Se i conti non li regoli, poi gli altri lo faranno

Sì, avevo cento debiti mo centomila in mano

Ok i miei fra sono purosangue, ok

Sti polsi sono gelidi perché siamo a Milano

Sono ancora più gelidi se indosso due bust down

Sì, sto vedendo i demoni perché ho un destino amaro

Ok Alexa, dimmi quanto ho in banca, ok

Io sono come un memory, mi ricordo le facce

Ho un ferro nelle palle pure se sono in mutande

Le prove sono deboli, ma comunque è un indagine

Mi sfidano gli stupidi, fottеrmi non è facile

Chico, sono un diavolo e sono davvero in forma

Non puoi starmi sopra, non lo fa nеmmeno la mia tr*ia

Mio frate non Daytona, mia madre una Goyard

A me non manca niente, soltanto la corona

Mi guardo sempre in giro come se fossi una ruota

Ora che il tradimento va così tanto di moda

Ho un piede nel successo, un altro nella zona

Tu uno nel cemento e un altro nella tomba

Ho dieci giga in cerchio che mi contano la somma

Tutto lo stivale che si guarda ogni mia mossa

Un purosangue vero ce l’ha dentro, non lo indossa

Un purosangue vero te la vende, non la tocca

Si segnano i quaderni con i conti del mio hermano

Se i conti non li regoli, poi gli altri lo faranno

Sì, avevo cento debiti mo centomila in mano

Ok i miei fra sono purosangue, ok

Sti polsi sono gelidi perché siamo a Milano

Sono ancora più gelidi se indosso due bust down

Sì, sto vedendo i demoni perché ho un destino amaro

Ok Alexa, dimmi quanto ho in banca, ok

Il tuo patrimonio attuale è di 10.546.050€

Senza contare quelli seppelliti

Ehi, nuovo disco, Lamborghini chiodo fisso

Appena n’attimo la compro, mica me l’affitto

Se non c’è più nelle foto, forse mi ha tradito

L’ho sentita al tono della voce chi ha già vinto

Summit in mezzo al mare sulle barche

Sentirli parlare, potrei rapinare banche

Se mi sveglio storto, perdo soldi dalle tasche

Modelle al mio tavolo, non ci provo neanche

Mano sulla Bibbia, mento sotto giuramento

Se metto in vendita l’anima, si scatena l’inferno

Lei mantiene un segreto, non posta la location

Gioco sul clit come gioco alla PlayStation

Volo privato, non controllano la borsa

Libera il passaggio quando passiamo di corsa

Non ci sono più stagioni, la piscina si riscalda

Ogni giorno mi ripeto “ce l’ho fatta”

Money machine come sveglia

Sto milione quanto pesa

L’impossibile mi affascina, il lusso mi annoia

La mia donna mi dona una donna

Purosangue Ferrari

Grammi nelle mani, avevo solo dodic’anni

Ora dormo in un pigiama di Armani

Enciclopedia di strada, voi solo tre caniSi segnano i quaderni con i conti del mio hermano

Se i conti non li regoli, poi gli altri lo faranno

Sì, avevo cento debiti mo centomila in mano

Ok i miei fra sono purosangue, okSti polsi sono gelidi perché siamo a Milano

Sono ancora più gelidi se indosso due bust down

Sì, sto vedendo i demoni perché ho un destino amaro

Ok Alexa, dimmi quanto ho in banca, ok.

–

