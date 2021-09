La sesta stagione di Lucifer conclude la serie Netflix risolvendo in modo toccante tutti gli archi narrativi dei personaggi e dando al Diavolo un lavoro più complicato del Dio onnipotente.

Lucifer Morningstar (Tom Ellis), nella sesta stagione, era pronto a diventare Dio dopo aver sconfitto suo fratello gemello Michael. Ma l’arrivo di Rory Morningstar (Brianna Hildebrand), la figlia di Lucifer arrivata dal futuro, ha distratto il Diavolo dall’ascendere al Cielo e diventare l’Onnipotente. Invece, Lucifer ha scelto di stringere una relazione con Rory, sua figlia e di Chloe Decker (Lauren German), e risolvere il mistero del perché decide di abbandonarla alla nascita.

Il finale della serie di Lucifer, “Partner per Sempre”, ci mostra il diavolo salvare Rory dalle grinfie di Vincent Le Mec (Rob Benedict), il sicario che ha ucciso Dan Espinoza (Kevin Alejandro) nella quinta stagione di Lucifer. Lucifer ha impedito a Rory di uccidere Le Mec e di diventare il Diavolo (con tanto di faccia da Diavolo come quella di Lucifer). Rory che viene rapita e salvata da Lucifer è stata la chiave del motivo per cui Lucifer sparisce nel futuro di Rory. Nella sesta stagione di Lucifer, il diavolo ha inavvertitamente redento alcuni degli abitanti dell’inferno e ha aiutato l’anima di Dan a raggiungere il paradiso. Lucifer si è reso conto che la sua vera vocazione non è diventare Dio, ma tornare all’Inferno e aiutare ogni anima dannata a rompere i suoi anelli infernali e raggiungere la redenzione in Paradiso. Ma questa missione significa abbandonare Rory alla nascita, ed è la spiegazione del perché Lucifer scompare dalla vita della figlia.

Amenadio

Oltre a risolvere la storia centrale della sesta stagione di Lucifer, sua figlia e Chloe Decker, la questione di chi sostituirà Dio (Dennis Haysbert) come nuovo Onnipotente è stata risolta con la scelta migliore e più ovvia: Amenadiel (DB Woodside) ha ottenuto i poteri di Dio ed è diventato “Amenadio”. Sopranominato così da Lucifer. Ma Amenadiel ha scelto anche di essere un tipo diverso di Dio rispetto a suo padre, e con Lucifer all’Inferno, è Amenadiel il supervisore delle vite dei loro amici e della sua famiglia sulla Terra.

Perché Lucifer diventa il curatore dell’inferno? Ha senso?

Quando Lucifer si è reso conto che l’inferno non aveva mai avuto bisogno di un carceriere ma di un guaritore di tutte le anime dannate, è tornato negli inferi e ha aperto un suo studio da psicologo. Il Diavolo è stato ovviamente ispirato dalla sua terapista, la dottoressa Linda Martin (Rachael Harris), e ha persino progettato il suo ufficio in modo che fosse identico a quello di Linda. Considerando che il tempo all’Inferno scorre in modo diverso rispetto alla Terra, non si può dire per quanto tempo Lucifer abbia lavorato come terapista prima che Chloe si sia decisa di unirsi a lui, ma potrebbero essere trascorsi parecchi anni.

Il Diavolo non vuole abbandonare l’Inferno poiché non può tornare a Los Angeles per paura di interrompere la linea temporale e mettere a repentaglio la vita di Rory. Il commovente finale di Lucifer in versione Diavolo/Psicologo aggira un evidente buco nella trama: Lucifer avrebbe potuto fare tutto questo bene e infinitamente di più se fosse semplicemente asceso al cielo e fosse diventato Dio. Considerando i fatti della quinta stagione, Lucifer non ha nemmeno tentato di rivendicare l’onnipotenza e questa è stata una delusione per i fan che volevano vedere cosa sarebbe successo con Lucifer in versione Dio. Alla fine, Lucifer non diventa Dio e si mantiene fedele al personaggio del Diavolo.

Perché Chloe si unisce a Lucifer dopo aver vissuto la sua vita con Rory?

Chloe Decker aveva paura di interrompere la linea temporale e danneggiare la vita di Rory. Decker ha mantenuto il patto con Lucifer e ha vissuto la sua vita sulla Terra come madre di Rory. Chloe ha smesso di essere un detective della polizia di Los Angeles nella stagione 5 di Lucifer in modo da poter aiutare Lucifer a governare l’universo. Ma poi ha deciso di tornare alla sua vera vocazione – in versione tenente – per dirigere la divisione omicidi mentre Lucifer è all’inferno. L’episodio finale ha fatto un grande salto temporale, dalla nascita di Rory fino a Chloe che muore di vecchiaia decenni dopo.

Lucifer abbraccia Rory in Lucifer 6.

Ovviamente, Chloe è andata in paradiso quando è morta, proprio come ha fatto quando è stata uccisa nel finale della quinta stagione di Lucifer. Ma Chloe è stata toccata dal divino sin dalla nascita e ha anche il vantaggio di essere un’amica del nuovo Dio, Amenadiel. In Paradiso, Amenadio ha offerto a Chloe la possibilità di andare a “casa”, il che significa ricongiungersi con Lucifer perché la vera famiglia di Chloe è Lucifer, ovunque esso si trovi.

Amenadiel diventa un dio in mezzo alle persone normali

Amenadiel è diventato Dio dopo aver approfondito le indagini di Ella Lopez sugli strani fenomeni che stavano accadendo in tutto il mondo. Amenadiel ha scoperto che, in assenza di Dio, i suoi fratelli angeli hanno iniziato a esaudire i desideri dell’umanità senza logica. Amenadiel era anche furioso con Lucifer, perché lui sarebbe voluto restare sulla terra ed essere un padre per suo figlio, Charlie. Amenadiel voleva anche perseguire il suo desiderio di diventare un ufficiale di polizia, per onorare Dan Espinoza dopo la sua morte. Amenadiel in versione Dio è la scelta migliore tra tutte le opzioni della serie Lucifer, e ha la necessaria quantità di compassione e amore per l’umanità per essere l’Onnipotente. Il più grande cambiamento di Amenadio, tuttavia, è quello di vivere tra l’umanità in modo da poter essere più in sintonia con ciò di cui le persone hanno bisogno e così può stare vicino ai suoi amici e alla sua famiglia. Nel frattempo, Amenadiel e Linda sono rimasti compiaciuti dalla visione delle ali d’angelo sulla schiena di Charlie.

Trixie assolve la colpa di Dan in modo da condurlo in paradiso (e stare con Charlotte)

Dan Espinoza è morto in modo scioccante nella stagione 5 di Lucifer e la stagione 6 ha rivelato che è andato all’inferno perché aveva un senso di colpa irrisolto. Grazie a Rory, Dan è tornato sulla Terra ma in versione fantasma e solo Lucifer, demoni e angeli potevano vederlo. Ma è stato possedendo inavvertitamente il corpo del suo assassino, Vincent Le Mec, che Dan ha finalmente capito – e risolto – l’origine della sua colpa: morendo, ha lasciato sua figlia Trixie (Scarlett Estevez) senza padre. Usando il corpo di Le Mec, Dan è stato in grado di vedere Trixie un’ultima volta e assolversi dalla sua colpa, cosa che gli ha permesso di andare in paradiso. Nella città d’argento, Dan AKA “Detective Douche” viene ricompensato con la felicità eterna dopo una commovente riunione con il suo vero amore, Charlotte Richards (Tricia Helfer). Considerando la tragedia che ha colpito Dan, ha ottenuto un finale ideale.

Gli amici di Lucifer continuano a vivere anche senza di lui grazie ai sacrifici che ha fatto

Ella Lopez ha finalmente appreso che Lucifer è il diavolo nella sesta stagione e, dopo averlo scoperto da sola, c’è rimasta male dal fatto che i suoi amici le abbiano mentito per anni. Ma Lucifer non solo si è scusato con lei, l’ha anche onorata creando la fondazione Miss Lopez STEM per incoraggiare le giovani donne a seguire le orme di Ella. Inoltre, la predilezione di Ella per i cattivi ragazzi, che l’ha portata a uscire con un serial killer nella quinta stagione di Lucifer, è stata risolta quando ha trovato un uomo veramente buono come fidanzato, il Detective Carol Corbett (Scott Porter).

Nel frattempo, Mazikeen (Lesley-Ann Brandt) ed Eve (Inbar Lavi) si sono sposate nella sesta stagione di Lucifer e sono diventate cacciatori di taglie. Non è chiaro il futuro della dottoressa Linda Martin. Non sappiamo nemmeno se pubblicherà mai il suo libro di memorie rivelatore, “Sympathy for the Devil: My Time With Lucifer Morningstar”, che tutti i suoi amici hanno letto nella stagione 6 di Lucifer. Per quanto riguarda Michael, è stato visto l’ultima volta intrappolato nel suo loop infernale, ma forse il Diavolo alla fine riscatterà il suo fratello gemello malvagio. Sappiamo poco anche di Trixie. Si sarà sposata? Avrà scoperto l’identità della sorella?

Ci sarà un’altra stagione di Lucifer?

La sesta stagione di Lucifer è la fine definitiva della serie TV poiché racchiude tutte le storie dei personaggi. Tuttavia, la bellezza di un personaggio immortale come Lucifer Morningstar, che fa parte di Arrowverse di The CW, significa che esiste la possibilità che Tom Ellis possa tornare nei panni del Diavolo in qualche modo in un prossimo futuro. In effetti, la sesta stagione di Lucifer sembrava assaporare un sequel quando Rory ha parlato di More Bones, una continuazione della serie Fox preferita di Lucifer, Bones, ambientata nel suo futuro. Per ora, però, la sesta stagione di Lucifer chiude il libro della storia del Diavolo e di Chloe Decker.