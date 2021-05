Dustin Hoffmann reciterà in Luck. Una sorpresa per tutti i fan dell’attore più volte premio Oscar, che ha deciso di prestare il suo volto al piccolo schermo, per prendere parte a una serie televisiva targata HBO.

Se amate il grande Dustin, quindi, tenetevi pronti e segnate sul calendario la data d’inizio di questa nuova avventura: martedì 25 maggio alle 21.15 arriva su Sky Atlantic Luck, la serie televisiva di HBO del 2011 con protagonista un vero e proprio idolo del grande schermo, che negli anni ha fatto incetta dei premi più prestigiosi, e che è pronto a misurarsi con una nuova prova.

Dustin Hoffman è il protagonista di questa nuova serie ambientata nel mondo delle corse di cavalli. L’episodio pilota dello show, creato da David Milch, vede alla regia un’altra leggenda cinematografica, ovvero Michael Mann, cineasta eclettico e innovativo, considerato uno dei maestri del moderno cinema d’azione. Suoi sono film cult quali L’ultimo dei mohicani, Heat – La sfida, Insider – Dietro la verità, Miami Vice, Nemico pubblico – Public Enemies, solo per citarne alcuni.

Luck, la trama della serie con Dustin Hoffmann

La serie televisiva Luck, e già di per sé questa è una novità visto che l’argomento non è già stato trattato in altre occasioni, è ambientata nel pittoresco mondo delle corse dei cavalli. Un mondo molto particolare, sconosciuto ai più, attorno al quale ruotano da sempre ingenti somme di denaro più o meno pulito, insieme a tizi tutt’altro che raccomandabili.

Protagonista della vicenda è Chester Bernstein, detto Ace, interpretato dall’attore Dustin Hoffman, a cui si affiancano numerosi altri personaggi che frequentano lo stesso ippodromo e che condividono con lui questa passione, molto spesso pericolosa. Lui è un uomo brillante che ha circa una sessantina d’anni, con la passione per il gioco d’azzardo.

Ace è appena stato rilasciato dopo tre anni di carcere e medita vendetta contro i suoi ex soci, a causa dei quali è stato incriminato e poi spedito dietro le sbarre. Lui, però, non dimentica e attende solo il momento più propizio per attuare i suoi piani. Una volta libero, tornato alla sua vita di tutti i giorni decide di rimettersi subito in attività.

Insieme al suo fidato braccio destro Gus Dimitriou (ovvero l’attore Dennis Farina), decide di riprendersi dagli anni passati suo malgrado fuori dal giro, e decide di operare come acquirente di facciata in un investimento riguardante un promettente cavallo da corsa dal pittoresco nome Pint of Plain.

Però, mentre Ace Bernstein sta mettendo a punto il suo piano, quattro uomini appassionati di corse, Jerry, Marcus, Renzo e Lonnie, uniscono le loro forze economiche per piazzare una pesante somma su un altro cavallo da corsa chiamato Mon Gateau. In tutto questo, fra scommettitori poco avveduti, fantini più e meno esperti, doppi giochi e intrighi, la faccenda si complica, senza che per questo Ace perda mai di vista i suoi reali obiettivi: vendetta e riscatto.

Alcuni dei protagonisti di Luck

Il cast stellare di Luck!

Come era prevedibile una serie come Luck, su cui il canale ha investito moltissimo, non poteva che avere un cast di tutto rispetto. Oltre a Dustin Hoffman nel ruolo del protagonista Chester “Ace” Bernstein, non si poteva che scegliere altri attori di grandissimo calibro per affiancarlo in questa avventura.

Insieme al fidato braccio destro Gus Dimitriou, l’attore Dennis Farina (Trappola criminale, Notte brava a Las Vegas, Empire Falls – Le cascate del cuore) morto all’età di 69 anni il 22 luglio 2013 per un’embolia polmonare, ad animare la serie ci saranno anche altri grandissimi attori: John Ortiz (Replicas, Ad Astra, Horse Girl) nella parte di Turo Escalante, l’infido allenatore di Pint of Plain; Richard Kind (Gotham, Bombshell – La voce dello scandalo, Rifkin’s Festival) nel ruolo di Joey Rathburn, uno dei quattro appassionati di ippica coinvolto nella grande scommessa, è anche amante del gioco d’azzardo, pur non essendo un asso come Ace; Nick Nolte (Cape Fear – Il promontorio della paura, Run All Night – Una notte per sopravvivere, Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen), ovvero Walter Smith, appassionato di corse e proprietario di cavalli, assolutamente privo di scrupoli.

Il cast, però, non si conclude qui! Ad aggiungersi a questi grandi attori troviamo anche: Gary Stevens nella parte del fantino Ronnie Jenkins, che lo è anche nella vita, vincitore di numerosissimi premi, ritiratosi solo nel 2018 dopo quasi quarant’anni di carriera; Kerry Condon (Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Dreamland, Ray Donovan) ovvero la bella Rosie Shanahan, determinata ma meno esperta fantina; e per finire Jill Hennessy (Svalvolati on the road, Crossing Jordan, City on a Hill) che sarà Jo Carter, un veterinario di pista che si prende cura dei cavalli nella stalla di Escalante.

Luck, qualche notizia in più

Il primo episodio della serie è stato trasmesso negli Stati Uniti come anticipazione speciale l’11 dicembre 2011, per poi essere trasmessa ufficialmente a partire dal 29 gennaio 2012 sul canale HBO. Il 31 gennaio 2012, dopo la messa in onda di un solo episodio, la serie era già stata rinnovata per una seconda stagione.

Tuttavia il 14 marzo 2012, dopo aver realizzato 9 episodi della prima stagione, David Milch, Michael Mann e il canale HBO annunciano la cancellazione definitiva della serie televisiva, motivata dalla morte accidentale di tre dei cavalli che erano stati utilizzati per le riprese.