Luigi Strangis è un giovane cantautore di Lamezia Terme classe 2001. Il suo nome magari non vi dirà molto, ma per chi segue Amici è già ben conosciuto. Infatti, il giovane è diventato un volto noto nel nostro paese dopo la vittoria ad Amici 21 ed ormai si sa che quando si ottiene questo importante riconoscimento poi si potrà contare su una carriera degna di nota, proprio come sta accadendo a lui.

Luigi Strangis torna oggi protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 settembre, infatti esce il suo nuovo singolo dal titolo Stai bene su tutto e sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Pubblicato con Etichetta 21co e distribuito da Artist First, è prodotto da Simone Guzzino ed è un brano importante in quanto apre la strada al suo nuovo album che seguirà Strangis, ovvero il suo primo Ep album certificato oro e che contiene brani di successo che ha interpretato ad Amici tra cui il famoso Tienimi Stanotte. Lui stesso, sui suoi profili social, a tal proposito ha affermato che:

“Sono davvero molto felice che sia un brano pop rock a rappresentare questa nuova fase della mia musica. Spero vi piaccia e che pensiate anche voi che sta bene su tutto”.

Primo piano del cantante Luigi Strangis

Il significato di Stai bene su tutto

Stai bene su tutto, il nuovo singolo di Luigi Strangis, ci fa respirare la tipicità dei vent’anni tra la spontaneità e la spensieratezza, tra le feste ed i balli lenti, ma anche le avventure in centro. Ovvero quella voglia di vivere la vita in modo spontaneo, senza farsi troppi programmi e senza avere troppe aspettative, proprio come è tipico dei più giovani, d’altronde sono noti per essere gli anni più belli. Nel brano si rivolge alla ragazza amata che sta bene su tutto, ma soprattutto “su di me”. Insieme toccano il fondo, poi ballano un lento fino ad essere protagonisti di una rapina in centro.

Luigi Strangis è reduce da un’estate di successo che l’ha visto girare l’Italia con il suo primo e vero proprio tour. Il cantante ci terrà compagnia anche questo autunno con due date, per il momento: grande attesa per il 16 novembre all’Alcatraz di Milano e per il 20 novembre all’Atlantico di Roma.

E tu sei un fan di Luigi Strangis? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Stai bene su tutto? Ti aspettiamo nei commenti!