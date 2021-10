Fan di M. Night Shyamalan, ecco per tutti voi una grande notizia: il regista sta lavorando ad un nuovo film che presto potremo vedere sul grande schermo. A darci questa incredibile notizia è stato lo stesso regista tramite il suo profilo Twitter ufficiale.

Per il momento non si sa ancora molto del nuovo film, tranne che è un prosieguo della proficua collaborazione tra M. Night Shyamalan e la Universal. Fino a questo momento infatti, il regista e la Universal hanno tirato fuori titoli come The Visit del 2015, Split del 2017, Glass del 2019 e l’ultimo Old del 2021.

Cosa sappiamo del nuovo film di M. Night Shyamalan

Innanzitutto sappiamo che il suo titolo è Knock at the Cabin, e che sarà nei cinema per il febbraio del 2023.

Soltanto qualche mese fa il regista aveva pubblicato, sempre tramite i social ufficiali, l’immagine di un sceneggiatura alla sua terza stesura, quindi ad un buon punto della sua lavorazione. La foto era accompagnata dalle parole: “Il prossimo. Terza stesura. Super ridotto. Meno di 100 pagine“, che svelava quindi proprio l’arrivo di un nuovo progetto.

A parte questi piccoli dettagli, purtroppo però non abbiamo altre notizie riguardo al film. C’è da dire che in tutti questi anni M. Night Shyamalan non ha mai deluso le mie aspettative, e spero che possa tenere alto il livello anche con questo nuovo film.

Nell’attesa di avere presto nuovi dettagli, lascia un commento per dire la tua su M. Night Shyamalan e i suoi film.