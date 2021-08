Machine Gun Kelly ha pubblicato il video della nuova canzone “Papercuts“. La traccia apparirà nel suo prossimo album, Born With Horns.

La clip diretta da Cole Bennett si apre con filmati in bianco e nero che mostrano Machine Gun Kelly in sella a una motocicletta con corna gigantesche lungo Sunset Boulevard. I testi approfondiscono la lotta per trovare un equilibrio quando la fama nel mondo della musica incombe e il video presenta un MGK interessato alle dimensioni… oltre alle corna giganti anche la chitarra utilizzata dall’artista è extra size, per non parlare dei trampoli che amplificano la sua altezza.

“Cambia il colore ai miei capelli, scompigliali. Prendi la mia vita, vestila”, canta. “Ho firmato un accordo, ho ricevuto pezzi di carta.”

MGK ha annunciato Born With Horns all’inizio della settimana su Instagram, dove lui e il frequente collaboratore Travis Barker (che appare anche nella nuova clip) hanno mostrato i loro tatuaggi abbinati al nome dell’album. Barker è il produttore esecutivo del disco e suona anche la batteria sul set. Il sesto album in studio di Machine Gun Kelly è il seguito di Tickets to My Downfall del 2020, anch’esso prodotto da Barker.

Ma qual è il legame tra i due? Lo spiega Machine Gun Kelly.

“Travis mi ha mostrato come suonare senza pensare a ciò che mi circonda”, ha detto recentemente MGK su Barker. “C’erano volte in cui entravo in studio, collegavamo gli strumenti e qualunque cosa uscisse mentre suonavamo era una canzone. Ma poi mi ha anche mostrato che puoi scartare completamente un’intera canzone, proprio quando pensi che sia finita, e rifarla finché non diventa come l’avevi pensata. Risponderebbe al telefono alle 5 del mattino se chiamassi. Le sessioni in studio sono diventate catartiche. Non c’era censura.”

Il testo di Papercuts di Machine Gun Kelly

[Ritornello]

Bleach my hair, mess it up

Take my life, dress it up

Signed a deal, I got papercuts

They wanted them, but they got us

Yeah, yeah, uh

[Post-Ritornello]

Uh, sleepin’ in, faked sick

Smoked a blunt, had a kid

Don’t belong, I’m a punk

Hello world, you fuckin’ suck

[Refrain]

Hey, hey, keep my mouth shut and wave

Hey, hey, I’m dancin’ on my grave

Mhmm, mhmm

[Verso 1]

Everybody’s so nice lately (Everybody’s not nice)

Polarized feelings, I don’t wear them on my face lately

(I don’t wear them on my face)

Internalized everything the headlines say lately

(Everything they say)

Demonized just because I was an angel face baby (Baby)

(Career suicide)



[Refrain]

Hey, hey, keep my mouth shut and wave

Hey, hey, I’m dancin’ on my grave

Mhmm, mhmm

[Ritornello]

Bleach my hair, mess it up

Take my life, dress it up

Signed a deal, I got papercuts

They wanted them, but they got us

But they got us

Yeah, yeah

[Conclusione]

Hey