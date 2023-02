Ha debuttato nel 2021 con “Voce“, e adesso, due anni dopo, eccola di nuovo lì a calcare con grinta il palco dell’Ariston: stiamo parlando dell’appena ventunenne Madame (pseudonimo di Francesca Calearo), cantautrice e rapper di origine veneta.

La sua canzone in gara questa volta si chiama “Il bene nel male” ed ha un ritornello che entra subito in testa per non uscire più.

Secondo quanto affermato dalla stessa Madame, la canzone è stata scritta da lei nel giro di circa un’oretta, in quanto è sua abitudine pensare tanto prima e poi mettere giù, nero su bianco, il frutto delle sue elaborazioni mentali; in questo modo, tutti i suoi testi vengono redatti in poco tempo.

Significato e testo de “Il bene nel male”

Questa canzone ha per protagonista una prostituta che si trova d’improvviso faccia a faccia, dopo un lungo periodo di lontananza, con il cliente di cui si era innamorata, il quale però non ricambia nei suoi confronti i medesimi sentimenti, ma anzi, la considera addirittura un errore, uno sbaglio appartenente al passato.

Tale triste presa di coscienza la porta a riflettere su ciò che resta delle relazioni amorose, su tutto il bene e il male che ci si scambia talvolta anche inconsapevolmente, e allo stesso tempo sull’importanza di concentrarsi, come fa intendere il titolo, sul bene che può essere estrapolato dal male, e che alla fine dei fatti è tutto ciò che davvero conta.

Madame, durante un’intervista, ha rivelato che questo brano è ispirato alla medesima storia vissuta realmente da una prostituta, che gliel’ha raccontata.

[Strofa 1]

Ti ho rivisto dopo tanto, tanto, tanto, tanto tempo

Come previsto tu eri tanto, tanto, tanto, tanto bello

Come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “Mi mancavi”

Invece hai parlato tanto, tanto, tanto, tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

Guarda tanto, tanto, tanto, tanto

[Pre-Ritornello]

Amore, tu sei

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nеlla vita

Amore, tu sei

Sei la prova chе gli errori sono fatti per rifarli ancora

Tu sei

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei

[Ritornello]

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe, nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene

A te resta il male

Non male per me

[Strofa 2]

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare

L’amore è solamente di chi prova amore

Non è di chi lo riceve

E io che l’ho provato ad ogni tocco tuo

Posso dire che a me è rimasto

[Ritornello ]

Il bene, a te il male

A me il bene, a te il male

Bebe, nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Tu mi hai saputo solamente dire

Amore, amore

[Post-Ritornello]

Amore, tu sei

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora, tu sei

La puttana che ha ridato un senso ai giorni

[Bridge]

Dopo tanto, tanto, tanto, tanto, tempo

Era tanto, tanto, tanto, tanto, tempo

Dopo tanto, tanto, tanto, tanto, tempo

Era tanto

[Strofa 3]

L’unico sei tu

Con cui ho fatto l’amore

Facendo l’amore

Amore tra tutti

Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci

Sarò una puttana

Ma sei peggio di me

Perché di tutto quello che ti ho dato

Potevi tenerti tanto, tanto, tanto

[Ritornello 3]

Di quel bene, nel male

Di bene, nel male

Babe di bene, nel male

Di bene, nel male

Un po’ di bene, nel male

Di bene, nel male

Da chi ti è dato non è importante

Sempre del bene, nel male

Amore.