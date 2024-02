Madame pubblica due foto nuda su Instagram e subito i commenti degli haters accendono la polemica.

Dopo l’esplosione del caso Arisa, che sui social aveva postato alcuni scatti senza veli in versione integrale, la cantautrice vicentina si mostra a seno nudo e in slip, con due primi piani che inevitabilmente scatenano i commenti.

Madame Instagram: i commenti degli haters

Il soggiorno di Madame nel Nuovo Continente continua, e la cantautrice documenta scrupolosamente i suoi spostamenti e il suo quotidiano sui social. Tra gli scatti comparsi sulla sua bacheca, due in particolare attirano l’attenzione.

In un primo scatto Madame indossa un paio di cuffie appese al collo, è senza reggiseno e in mutande. Due simboli vengono applicati sui capezzoli per evitare la censura; lo stesso accade in un secondo scatto, ma a questo giro non vediamo il volto di Madame.

Subito arrivano i commenti dei fan che fortunatamente le scrivono complimenti. Molti utenti infatti hanno scritto “Sposami”, “sei uno spettacolo” e alcuni ironizzano: “Non puoi pubblicare queste foto mentre sono al lavoro”.

Non tutti però gradiscono e tra un’attestazione di stima e una dichiarazione d’amore incondizionato, arrivano gli indignati.

“Hai le te**e piccole“, questo il commento più ricorrente al post di Madame, ripetuto da più utenti che cercano il dettaglio. “‘Quanta strada devi fare per vedermi in mutande’, diceva”, scrive qualcun altro citando il testo del brano “17”.

“Ma solo a me fa schifo?”, aggiungono, altri si chiedono: “Ma il significato di ciò?” e altri ancora la apostrofano: “Orrenda”.

Non mancano i commenti dei tanti fan che la difendono, spiegando ai detrattori che Madame fa del suo corpo ciò che vuole. Eppure alcuni non mollano: “Vorrei sapere cosa ti passava per la testa quando hai fatto ‘sta foto”, oppure: “Non è un belvedere, ti preferisco quando canti”.

Per il momento Madame non ha risposto né commentato questo genere di commenti.

