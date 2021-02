Disney+ ha annunciato l’ennesima novità che poterà il canale di streaming ad un’ulteriore crescita della propria offerta di catalogo: sta per arrivare il Magic Kingdom TV Universe, un nuovo franchising che avrà come protagonisti i personaggi dei parchi tematici della Disney. Chiunque sia stato in almeno uno dei parchi della Disney sa quanto possa essere grande un contenitore d’intrattenimento di questo tipo, c’è infatti da aspettarsi davvero di tutto!

Ad occuparsene sarà lo sceneggiatore statunitense Ronald Moore, che per Disney+ sta già lavorando ad un altro progetto seriale, Il Robinson svizzero. Pare che la collaborazione tra Moore e Disney+ sarà molto proficua, e potenzialmente infinita, ma andiamo a vede un po’ più nello specifico a cosa andremo incontro.

Magic Kingdom TV Universe: cosa sappiamo fino a questo momento

Uno dei primi progetti del Magic Kingdom TV Universe sarà The Society of Explorers and Adventurers, una storia ambientata in un mondo parallelo dove le terre e i personaggi a tema dei parchi Disney esistono realmente. La serie sarà quindi liberamente basata sull’organizzazione che porta lo stesso nome dei parchi tematici.

In questo progetto Moore lavorerà fianco a fianco con la sezione Imagineering della Disney, quella che si occupa di creare nuove attrazioni nei parchi a tema. A servizio del progetto sono stati già schierati un gruppo nutrito di scrittori e creativi.

Nonostante il progetto sia ancora agli inizi, pare che ci potremmo ritrovare una serie basata sui personaggi di The Jungle Cruise (un film atteso per l’estate di quest’anno), e sull’ottovolante Big Thunder Mountain o le montagne russe Matterhorn. Le attrazioni comunque sono davvero numerose, quindi potremmo ritrovarci d’avanti a innumerevoli idee.

Per il momento però è meglio restare con i piedi per terra dal momento che non è la prima volta che si tenta di mettere in piedi un progetto de genere. Una trovata sicuramente commerciale, ammettiamolo, ma che potrebbe comunque portare a prodotti di qualità. Non resta che aspettare e vedere che cosa accadrà.

