Mahmood, cantautore di Milano classe 1992, è diventato famoso dopo la partecipazione al Festival di Sanremo che ha vinto grazie alla canzone Soldi (quadruplo disco di platino) ed Elisa, cantante di Trieste classe 1977, protagonista di brani di successo che hanno segnato la canzone italiana.

Due nomi che sono molto amati nel panorama della musica italiana: due cantanti molto seguiti e che ora tornano sulla scena musicale con un singolo dal titolo Rubini, scritto a due mani dagli artisti durante un loro soggiorno in Toscana e prodotto da Dardust. Il brano è estratto da Ghettolimpo, album che è stato pubblicato da Mahmood lo scorso 11 giugno ottenendo un ottimo

riscontro da parte del pubblico. Da oggi, venerdì 27 agosto, il singolo Rubini è in rotazione alla radio e sulle piattaforme streaming.

L’amicizia tra Mahmood ed Elisa

Tra Mahmood ed Elisa vi è una grande stima, come più volte hanno reso noto. Il cantante di origini egiziane, a proposito di Elisa, ha dichiarato che:

I cantanti Elisa e Mahmood

“Elisa è una delle artiste italiane che più ho nel cuore e per cui nutro una stima immensa e grazie alla quale ho imparato molto. Questa collaborazione ha per me un’importanza gigantesca, tanto che è il pezzo a cui ho più lavorato, perché volevo che fosse perfetto. Mi sono immediatamente innamorato del provino di Elisa: ho iniziato subito a metterci la testa, rielaborandolo con aggiunte di testo, un nuovo intro e aggiungendo delle chitarre sognanti nel ritornello.”

Ed a sua volta Elisa ha risposto che:

“Alessandro per me è uno degli autori più brillanti della nuova scena italiana, il fatto che si sia innamorato già della mia prima stesura di questa canzone è stato bello. Lui poi è entrato magnificamente nel brano. Ho sentito un ponte spazio-temporale tra di noi, un’energia che ci accomuna nell’amore per la ricerca e per la contemporaneità.”

Il significato di Rubini, nuovo singolo di Mahmood ed Elisa

Rubini è in grado di emozionare, ma d’altronde siamo già abituati a questo tipo di emozioni grazie alle canzoni di Mahmood. Nel nuovo singolo viene raccontata la sua adolescenza, ma vista con i suoi occhi oggi, da uomo adulto. Veniamo a conoscenza della sua vita travagliata, dei suoi primi amori e delle sue prime relazioni, delle sue prime avventure in compagnia di Davide e Gugu, suoi cari amici, ma soprattutto il disagio adolescenziale vissuto da quasi tutti gli adolescenti nel corso degli anni che, spesso, sono definiti tra i più difficili nella vita di una persona. Mahmood, con gli occhi da adulto, si rende conto di ciò che avrebbe potuto fare in passato, ma ormai il tempo è andato e si sa che quando si è più piccoli e dentro una situazione spesso si segue l’istinto e non la ragione.

Anche questa volta, Mahmood ha fatto centro. Centinaia i messaggi di supporto e di complimenti per l’uscita di Rubini soprattutto da parte del mondo adolescenziale con ragazzi e ragazze che si rivedono nei versi della canzone.

Mahmood ed Elodie: duetto in arrivo?

I fan di Mahmood ed Elisa comunque sono sempre pronti a novità: in effetti a luglio erano apparse su Instagram delle stories di Elisa in studio in compagnia di Elodie e dello stesso Mahmood. Per questo si chiedono se, a breve, ci sarà anche un duetto o una collaborazione tra Mahmood e la cantante Elodie. Certo, gli indizi erano pochi però la loro presenza insieme in uno studio fa ben sperare. Tuttavia al momento non ci è dato sapere se sarà davvero così, non ci resta altro che aspettare e vedere se nella vita professionale di Mahmood c’è in vista un nuovo duetto.

Mahmood pronto a tornare al Festival di Sanremo?

Dopo il grande successo e la conseguente vittoria ottenuta al Festival di Sanremo nel 2019 con il brano Soldi, sono in molti quelli che si chiedono se Mahmood sia pronto per tornare sul palco dell’Ariston. Il giovane cantante non ha dubbi, gli piacerebbe molto tornare sul palco che l’ha consacrato, ma lo farà solo nel momento in cui avrà tra le mani una bella canzone, come lui stesso rivela:

“Ci vuole una canzone bella, se l’avrò la presenterò di sicuro per tornare all’Ariston, anche subito”.

E tu hai già sentito Rubini? Cosa ne pensi della collaborazione tra Mahmood ed Elisa? Ti aspettiamo nei commenti!