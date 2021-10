Maid segue Alex (Margaret Qualley), madre single di 25 anni. La vediamo mentre fa calcoli mentali sui prodotti per la pulizia di cui ha bisogno per il suo turno di prova come colf al Value Maids, perché abbassano il suo conto in banca da $ 12,35 a $ 2,10. I fondi rimanenti non sono sufficienti per un panino al supermercato. Ma lei deve comunque pulire una villa sul mare per tre ore a stomaco vuoto e buttare via il cibo buono che trova nel frigo perché andrà a male in pochi giorni. Ma le umiliazioni per Alex non sono finite: ci sono ancora l’uniforme da 25 dollari e altre cose da pagare – costi che portano lei e sua figlia di 2 anni Maddy (Rylea Nevaeh Whittet) a diventare due senzatetto.

Basata sul libro di memorie più venduto di Stephanie Land, “Maid” cattura gran parte della vergogna di essere poveri e di dover chiedere aiuto, così come le barriere burocratiche per ottenere gli aiuti governativi necessari per campare. Un’assistente sociale dice ad Alex, ad esempio, che ha bisogno di un lavoro per ottenere l’asilo nido sovvenzionato. Alex però non può uscire e trovare lavoro se non ha un posto dove poter lasciare la figlia. La mamma artista di Alex, Paula (Andie MacDowell, la vera madre di Qualley), può guardare Maddy per un pomeriggio o due. Ma la malattia mentale non diagnosticata di Paula la rende il tipo di genitore che ha maggiori probabilità di essere accudito da sua figlia rispetto al contrario. Lasciare Maddy con sua madre significherebbe trascorrere un pomeriggio a fare da babysitter alla babysitter.

Ma se la richiesta di aiuto di Alex è uno dei punti di forza di Maid, può anche diventare un limite. Come una brava giovane donna bianca, carina e che non manca mai di lavorare sodo o di mettere sua figlia al primo posto, Alex fa poco per sfidare le solite ipotesi su chi “meriti” o meno di essere povero. Maid non si preoccupa delle persone che potrebbero stare anche peggio di Alex, anche all’interno dello stesso settore lavorativo. Questa è forse l’unica mancanza che ho trovato in Maid.

Come il nostro, il mondo di “Maid” è quello in cui i poveri devono utilizzare soluzioni bizzarre per ricevere l’assistenza per cui sono invidiati, mentre ai ricchi vengono offerti vantaggi di cui non hanno bisogno e spesso nemmeno chiesto. Maid è una serie interessante perché racconta in modo impeccabile la storia di Alex. Le sue sfortunate esperienze – come contare abitualmente i dollari rimanenti nel suo conto corrente, o perdere il lavoro dopo che la sua macchina è stata distrutta – risuonano in tutta la serie tv.

La creatrice della serie Molly Smith Metzler e il regista John Wells non sono interessati solo al dramma sociale. Le estenuanti ore trascorse a pulire i bagni o a combattere il suo ex Sean (Nick Robinson) per la custodia sono bilanciate da momenti teneri con Maddy, con la proprietaria di una villa che all’inizio non la calcolava (Anika Noni Rose) o con la mamma.

Nonostante il titolo orientato all’economia, “Maid” è un racconto di guarigione e scoperta di sé.

La figlia di Alex non sembra troppo infastidita dall’instabilità economica o dai continui traslochi, ma la sua giovane mamma è turbata dal fatto che la sua vita potrebbe ripercorre le orme di quella della mamma. È una paura che condivide con Sean, che ha rivelato ad Alex di essere sopravvissuto a un’infanzia ancora più problematica.

I rapporti di Alex con sua madre e con Sean sono complicati. La serie illustra gradualmente le devastanti conseguenze degli abusi emotivi e finanziari di Sean nel corso della stagione, ad esempio, osservando come i genitori di Alex (come il resto della società) siano molto più desiderosi di credere alle sue promesse di redenzione (“non lasci un brav’uomo quando ci prova”) che alle accuse di Alex – senza mostrare lividi – di intollerabili maltrattamenti.

Ma è il legame madre-figlia che brilla di più in Maid. Qualley e MacDowell sono due grandissime partner, con l’attrice più esperta che probabilmente fa il lavoro più interessante della sua carriera, svolazzando attraverso pensieri e stati d’animo in un batter ciglio.