Fedez, dopo aver annunciato problemi di salute è tornato sui social per aggiornare i suoi follower. Ha annunciato, infatti, che oggi per lui sarà una giornata importante e ha ringraziato la moglie, Chiara Ferragni, per il sostegno e tutti quelli che lo hanno supportato.

Il rapper, non ha ancora spiegato quale sia il problema di salute di cui soffre. Ieri sera, però, ha annunciato con una story su Instagram che oggi sarebbe stata una giornata importante, lasciando intendere che riguardasse proprio la sua malattia.

Pochi giorni fa aveva utilizzato il suo profilo Instagram per annunciare di avere una malattia seria e di dover affrontare un percorso di cura impegnativo. Nel video del 17 Marzo, si è mostrato provato e in lacrime, senza dare però, spiegazioni o entrare nel dettaglio della patologia che l’ha colpito.

Nonostante questo delicato momento ha deciso di continuare ad aggiornare i suoi follower, spiegando che a tempo dovuto dirà cosa gli è stato diagnosticato. Dopo quell’annuncio è calato il silenzio sui social, interrotto solo dal post del 19 Marzo, dedicato al quarto compleanno del figlio Leone.

È stata immediata la solidarietà al cantante da parte dei suoi follower, che solo su Instagram sono oltre 13 milioni e di tanti amici del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica.

Sono decine i messaggi di incoraggiamento arrivati da parte dei fan e dei personaggi noti, tra i primi Mara Venier, Levante, Emma Marrone, Orietta Berti. E ancora Antonella Clerici e Barbara D’Urso.

Qual è la malattia di Fedez?

Prima del commovente annuncio social con le lacrime agli occhi, il cantante aveva già parlato in passato di problemi di salute.

A Giugno del 2019 l’artista, durante il programma tv “Le confessioni,” condotto da Peter Gomez, aveva raccontato che i medici avevano trovato una piccola anomalia durante una visita di controllo dovuta a una demielinizzazione. Un possibile stadio embrionale di sclerosi multipla.

Fedez, in quell’occasione aveva spiegato che quella scoperta lo aveva fatto riflettere sulle sue priorità e sull’importanza della famiglia.

