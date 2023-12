Maleficent è un film che è stato distribuito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2014. Ci racconta la storia della giovane Malefica in una rilettura della famosa La Bella Addormentata nel Bosco: una bella donna con un animo puro che fa il possibile per difendere il suo regno dagli invasori, ma a seguito di un tradimento il suo cuore si trasforma in un pezzo di ghiaccio e lei cambia completamente.

Diretto da Robert Stromberg ha avuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica arrivando ad essere, in Italia, il quarto film con il maggior incasso dell’anno 2014. Complice anche la presenza di un’attrice dal calibro di Angelina Jolie a vestire i panni della protagonista. Dopo cinque anni, nel 2019, è arrivato il sequel, ovvero Maleficent – Signora del male con la principessa Aurora che è cresciuta ed è prossima sia al matrimonio che all’incoronazione. Tuttavia, la regina Ingrith riesce a far riscoprire a Malefica il suo lato peggiore mettendo a rischio la pace e la tranquillità della brughiera. Ed anche in sequel ha avuto un buon riscontro dopo la sua uscita nelle sale cinematografiche. Sono passati quasi cinque anni dal secondo capitolo di Maleficent ed ora, come un fulmine a ciel sereno, se ne torna a parlare.

Angelina Jolie ed Elle Fanning nei panni di Malefica ed Aurora in Maleficent

Angelina Jolie, infatti, ha rivelato che Maleficent 3 è in fase di produzione e che lei è pronta per tornare a vestire i suoi panni nel terzo capitolo del film della Disney. L’annuncio è stato fatto durante un’intervista con il Wall Street Journal dove l’attrice ha rivelato di volersi allontanare per un po’ dal mondo di Hollywood, ma al tempo stesso ha confermato che sta lavorando a Maleficent 3. Parole che confermano i rumors che circolano già dallo scorso anno. Al momento, però, non ci è dato conoscere ulteriori dettagli. Sappiamo che Guillermo del Toro e Jaume Collet Serra erano in trattative per dirigere Maleficent 3, ma ancora non sappiamo se saranno davvero loro i registi.

Una cosa è certa, Angelina Jolie ci sarà ed è pronta per dare il massimo, mentre si pensa che anche Elle Fanning tornerà a vestire i panni della bella principessa Aurora. Il film è in produzione quindi si spera che entro la fine del prossimo anno possa arrivare nelle sale cinematografiche o al più tardi entro l’inizio del 2025. Il secondo capitolo si era concluso con le nozze tra la principessa Aurora e Filippo con la conseguente unione pacifica di tutti i regni. Malefica era presente alle nozze ed aveva promesso di tornare per il battesimo del figlio. Questo ci fa presupporre che Maleficent 3 partirà proprio da questo momento. Non ci resta altro che aspettare e vedere che sorprese ci riserverà il nuovo anno in arrivo, ma soprattutto cosa succederà nel nuovo capitolo in arrivo di Maleficent.

E tu hai già visto i due capitoli di Maleficent? Cosa ti aspetti dal terzo in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!