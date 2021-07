Un nuovo horror è in arrivo al cinema, si tratta di Malignant, un film diretto da James Wan, che ci viene presentato oggi grazie al trailer ufficiale pubblicato da Warner Bros Italia.

Nonostante James Wan sia conosciuto, negli ultimi anni, per film come Aquaman e Fast & Furious 7, non bisogna dimenticare che è lui il regista ad aver diretto il primo capitolo della fortunata saga di Saw – L’Enigmista, così come Insidious e L’evocazione – The Conjuring. E’ quindi un esperto del genere, che ha deciso di spaventarci a morte con questo nuovo film.

Analisi del trailer e trama di Malignant

Sei pronto a fartela sotto dalla paura? Nel trailer di Malignant, che puoi vedere in cima all’articolo, abbiamo modo di avere un primo assaggio della trama.

Sin dalle prime immagini veniamo calati in un’atmosfera cupa e spaventosa. La protagonista è una donna che è vittima di alcune visioni spaventose nelle quali è costretta ad assistere a dei brutali omicidi, come se fosse presente sul luogo del crimine.

Decisa a voler capire i motivi di queste sue visioni, la donna inizia ad indagare sul suo passato e scopre di essere stata perseguitata, sin da bambina, da un essere chiamato Gabriel, che altri non è che il Diavolo.

Nel trailer vediamo quanto Gabriel possa essere spaventoso e trascinare la povera donna in situazioni ai limiti della pazzia. La fotografia, già da queste prime scene, sembra essere davvero spettacolare e ben fatta.

In un cinema in cui l’horror è ormai un genere abusato, James Wan ci presenta Malignant come una nuova lettura del male, del Maligno, appunto, trasportandoci in visioni proprie dell’incubo e della follia. Cosa ne verrà fuori?

Al momento non possiamo saperne di più, e dovremo aspettare il 2 settembre 2021 per poter vedere Malignant al cinema.

E tu cosa ne pensi dei trailer di Malignant? Lascia un commento per dire la tua.