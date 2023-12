Mario Castiglioni, da tutti noi conosciuto semplicemente come Mameli, è un cantante di Catania classe 1995 che ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi avvenuta nel 2019.

E’ protagonista di diverse collaborazioni artistiche, ma la più importante è, senza dubbio, quella con Lorenzo Fragola sulle note di Luna Fortuna. Voce di singoli come Ci vogliamo bene, Mappa, Non ci sei più, Serata banale fino a Come se non ci fossi stata mai e Latte di Mandorla per citarne alcuni. Ed oggi Mameli è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 1 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Clandestino che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Clandestino

Clandestino, il nuovo singolo di Mameli, è un brano che non ci si aspetta. Infatti, il cantautore si troverà alle prese non con l’amore, ma con la sua fine difficile ed a tratti anche disperata. Torneranno alla memoria i pomeriggi siciliani, ma con un sapore malinconico, ci saranno ferite mai rimarginate, ma anche un tema importante come la difficoltà di crescere stando lontani da casa. Lui potrà essere finalmente se stesso, fino all’ultimo momento, manifestando una maturità artistica e personale che ha acquisito in questo periodo. In Clandestino, infatti, ripercorre le fasi di un amore finito, analizza la propria vita ed affronta i propri traumi.

