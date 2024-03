Mario Castiglioni, da tutti noi conosciuto semplicemente come Mameli, è un cantante di Catania classe 1995 che ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi avvenuta nel 2019.

E’ protagonista di diverse collaborazioni artistiche, ma la più importante è, senza dubbio, quella con Lorenzo Fragola sulle note di Luna Fortuna. Voce di singoli come Ci vogliamo bene, Mappa, Non ci sei più, Serata banale fino a Come se non ci fossi stata mai e Latte di Mandorla per citarne alcuni. Ed oggi Mameli è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 8 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Mai Love (S1 E1) che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il cantante Mameli

Il significato di Mai Love (S1 E1)

Mai Love (S1 E1), il nuovo singolo di Mameli, fa parte del viaggio artistico del cantautore ed arriva dopo Clandestino (S1 E0). Il brano precedente ci parlava di un amore finito, mentre questa nuova canzone ci porta in una giornata dove il cielo è formato da un manto nero ininterrotto, ovvero il simbolo della consapevolezza di un vuoto che non è in grado di trovare né una risposta né sollievo. Il cantautore vuole esplorare la solitudine, ma anche il dolore di non venire ascoltati, il tutto in un’atmosfera piena di emozioni e di riflessioni. A tal proposito, Mameli rivela che:

“Mai Love (S1 E1) è una sfuriata in una brutta giornata, dove tutto è nero e non passa neanche uno spiraglio di sole. La consapevolezza di un vuoto costante che purtroppo non verrà mai colmato dall’altra parte. Ogni secondo ci lacera sempre di più, urla aiuto sempre di più. Ma nessuno ci ascolta e siamo solo noi con le nostre ferite”.

