Mario Castiglioni, da tutti noi conosciuto semplicemente come Mameli, è un cantante di Catania classe 1995 che ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi avvenuta nel 2019.

E’ protagonista di diverse collaborazioni artistiche, ma la più importante è, senza dubbio, quella con Lorenzo Fragola sulle note di Luna Fortuna. Voce di singoli come Ci vogliamo bene, Mappa, Non ci sei più, Serata banale fino a Come se non ci fossi stata mai e Latte di Mandorla per citarne alcuni. Ed oggi Mameli è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Okay Okay che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto da Mameli stesso insieme a Lele.

Il cantante Mameli

Il significato di Okay Okay

Okay Okay, il nuovo singolo di Mameli, arriva dopo Clandestino e Mai Love e si tratta del nuovo episodio della prima stagione. Possiamo definirlo un brano allegramente triste che è pronto a diventare la colonna sonora di un’estate che, nonostante tutto, non possiamo goderci a pieno. La canzone ci racconta le disavventure di un ragazzo innamorato che, però, molto spesso viene deluso dalla persona amata e che cerca di aggrapparsi con tutta la sua forza ad un’ancora di salvezza, ad un mantra che è infallibile: non importa quanto stiano andando mae le cose, ma la cosa importante è continuare a ripetersi che tutto va bene. Nonostante la ragazza ti abbia lasciato, nonostante a lavoro tutto vada male, devi ripeterti che è tutto okay. Un mantra che non dobbiamo mai dimenticarci.

