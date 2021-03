Mandy Patinkin, attore di Chicago classe 1952, è noto per aver preso parte ad Homeland ed a Criminal Minds. Ed ora arriva la notizia che farà parte di The Good Fight per una stagione, la quinta.

La serie televisiva vuole contraddistinguersi ancora una volta grazie ad un cast che si sta sempre più ampliando: Mandy Patinkin affiancherà gli attori Sarah Steele, Michael Boatman, Zach Grenier ed Audra McDonald. Sulla falsa riga del collega Michael Sheen, comparso nella terza stagione per poi uscire di scena, l’attore vestirà i panni di Hal Wackner. Un uomo di legge senza esperienza, ma che decide di aprire un tribunale nel retro del suo negozio di fotocopie. Poco alla volta riesce a diventare popolare tanto che gli avvocati Reddick, Boseman&Lockhart parteciperanno ad un suo processo che, nonostante sia senza valore legale, attirerà l’attenzione dei media. Robert e Michelle King, co-creatori di The Good Fight, hanno commentato questa decisione:

“Siamo dei fan del lavoro di Mandy, quindi non possiamo che essere felici che sia lui ad interpretare Wackner. L’unica cosa che ci preoccupa è che avrà meno tempo per girare i suoi video Youtube”.

Mandy Patinkin debutta in The Good Fight

Vi ricordiamo infatti, per chi non lo sapesse, che Mandy Patinkin ha passato il lockdown in una fattoria fuori New York in compagnia della moglie e del suo cane e qui è nata la sua passione per Youtube dove pubblica video sulla loro vita passando dai temi più semplici come la loro quotidianità a quelli più complessi come la politica. Per chi non avesse ancora visto The Good Fight, è disponibile su TimVision con il finale di stagione atteso per il 25 marzo, mentre le prime due stagioni si possono vedere anche su Amazon Prime Video.

Seguite The Good Fight? Conoscete l’attore Mandy Patinkin? Vi aspettiamo nei commenti!