Alessio Mininni, da tutti noi conosciuto come Maninni, è un cantautore di Bari classe 1997. Arriva al successo nel 2016 quando partecipa alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Viene eliminato poco prima dell’inizio della fase serale, ma nonostante questo riesce a farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico.

Nel 2022 partecipa a Sanremo Giovani per poter essere tra i giovani artisti ad accedere al Festival di Sanremo, ma purtroppo non riesce. Tuttavia si prende la sua rivincita nel 2024 quando sale sul palco dell’Ariston e prende parte al Festival di Sanremo con il brano Spettacolare. Voce di brani come Parlami di te, Peggio di ieri, Vestito rosso, Vaniglia, Mille porte fino a Dicono e Monolocale per citarne alcuni. Ed oggi Maninni è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Amore Gourmet che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il cantante Maninni

Il significato di Amore Gourmet

Amore Gourmet, il nuovo singolo di Maninni, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni di questa estate grazie al suo ritmo incalzante. Il brano ci parla delle dinamiche emotive che affronta un amore intenso che è vissuto nel desiderio di connettersi in modo intimo e profondo con la persona amata. Nella nostra epoca, la ricerca forzata ed ossessiva della perfezione riesce a plasmare ogni minimo particolare della nostra vita quotidiana, ma Maninni cerca di elevare il concetto e la parola amore paragonandolo alla perfezione culinaria che possiamo trovare in un piatto gourmet. A tal proposito, il giovane cantautore rivela che:

“In un’epoca in cui la perfezione è diventata un obbligo e ogni dettaglio si trasforma in gourmet, il nostro quotidiano si satura di sovrastrutture. Proprio da questa osservazione nasce il mio nuovo singolo: se ogni esperienza può raggiungere la raffinatezza e l’eccellenza d un piatto haute cuisine, perché non potrebbe l’amore? Il brano esplora questa idea di un sentimento non solo intenso, ma squisitamente raffinato, proprio come le delizie che cerchiamo di replicare in ogni aspetto della vita”.

Nel frattempo, Maninni si prepara per tornare ad essere protagonista dei live con il suo Spettacolare Tour che ci terrà compagnia il prossimo autunno. Per il momento le date confermate sono per il mese di ottobre a Molfetta, a Roma, a Torino ed a Milano.

E tu sei un fan di Maninni? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Amore Gourmet? Ti aspettiamo nei commenti!