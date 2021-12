Il primo lavoro da solista di Manuel Agnelli è il singolo La profondità degli abissi, che insieme a Pam Pum Pam entreranno a far parte della colonna sonora del film Diabolik dei fratelli Manetti.

Una canzone che passa da momenti dolci e malinconici accompagnati dal suono del pianoforte, a momenti rock molto intensi, resi ancora più folli dalle immagini del video ufficiale della canzone.

Manuel Angnelli, storico leader degli Afterhours, alla soglia dei 50 anni continua ad emozionare, grazie a La profondità degli abissi ci regala un brano che di sicuro non passerà inosservato.

Il video ufficiale de La profondità degli abissi, che puoi vedere in cima all’articolo, ci regala scene in cui Manuel Agnelli si esibisce in puro stile rock metal, e altre invece in cui ci vengono mostrate scene del film dei fratelli Manetti.

Come colonna sonora del film Diabolik, che arriverà nei cinema il prossimo 16 dicembre, La profondità degli abissi vuole raccontare un modo di essere che si avvicina a quello del famoso personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Giussani.

Ecco quello che ci racconta lo stesso Manuel Agnelli:

Di Diabolik mi piaceva l’immagine netta, quella di un cattivo senza ombra di ironia, in contrasto con la modalità facilona della commedia all’italiana, che sdrammatizza ogni cosa. Diabolik non ha una ragione etica, non combatte contro la società. Ha fatto una scelta di vita criminale, corre il rischio, ne paga il prezzo ed è cosciente di quello che fa. In un paese in cui le persone usano la morale per giustificare qualunque azione, dove ci si confessa per togliersi i peccati, lui si prende le nostre cose, senza scuse. In questo lo vedo educativo! Non è torbido, o morboso, è il male puro. Dato il contesto, lo considererei più un supereroe che un criminale.

Manuel Agnelli