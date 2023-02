Sara Mattei, da noi tutti conosciuta con lo pseudonimo di Mara Sattei, è una cantante di Roma classe 1995 che è diventata un volto noto dopo aver partecipato ad Amici di Maria de Filippi nel 2020. Da quel momento è stata protagonista di una carriera in ascesa che l’ha portata a diventare un volto noto grazie al suo talento e soprattutto dopo aver duettato con Fedez e Tananai sulle note de La Dolce Vita, in quello che è diventato un tormentone della scorsa estate.

La sua carriera l’ha portata a calcare il palco dell’Ariston per la sua prima volta al Festival di Sanremo quest’anno con il brano Duemilaminuti. E se la prima sera la sua esibizione non ha del tutto convinto, complice anche l’ora tarda in cui si è esibita essendo l’ultima della scaletta, ieri è riuscita a raggiungere la sufficienza e ad emozionare. D’altronde il suo brano ha tutte le carte in regola per essere un successo iniziando già dall’autore che è Damiano dei Maneskin insieme a Thasup (fratello di Mara) ed Enrico Brun.

Mara Sattei sul palco del Festival di Sanremo

Il significato di Duemilaminuti

Duemilaminuti, il brano che Mara Sattei ha portato al Festival di Sanremo, è un grido di disperazione che vede protagonista una donna dopo che è riuscita a mettere la parola fine ad una relazione tossica. Si sentiva sbagliata per colpa di un uomo che le ha fatto vivere un amore sbagliato. Per fortuna, però, si risveglia e si rende conto che la cosa più importante prima di amare un’altra persona è amare se stessi. Così prende consapevolezza degli errori compiuti in passato, ma è pronta per ricominciare con una nuova forza nel cuore ed una nuova consapevolezza. Se da una parte Duemilaminuti è un grido di disperazione, dall’altra è anche un grido di consapevolezza e di rinascita. Certo, la scelta presa non è stata facile, ma è reale ed il tempo aiuterà a stare meglio. A proposito di questo brano, Mara Sattei rivela che:

“Ti rimetti alla prova e in discussione. Affronti nuove esperienze…ho ricominciato tante volte ed è stata sempre una svolta personale e artistica. Oggi posso dirti che ho trovato la mia dimensione”.

E mentre emoziona al Festival di Sanremo, promette nuova musica nei prossimi mesi e soprattutto un tour estivo con le date che verranno comunicate a breve.

