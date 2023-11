Cosa c’è di più immenso, misterioso e affascinante del mare? Nulla, credo io.

Ed è proprio tra le sue onde tumultuose che veniamo quest’oggi condotti dalla nuovissima canzone di Mara Sattei, intitolata per l’appunto “Mare aperto“.

Si tratta di un soggetto molto caro all’artista, che come ha rivelato custodisce nel proprio cuore numerosi bei ricordi legati al mare, soprattutto il senso di infinito e di vertigini che giunge quando si è circondati da tutta quella distesa d’acqua salata, e che fa quasi temere di non riuscire più a tornare a riva.

Ma di cosa parla nel dettaglio il singolo? Scopriamolo qui di seguito, analizzando il significato e il testo di “Mare aperto” di Mara Sattei.

Significato di “Mare aperto”

Il brano è un tripudio di riflessioni condotte dalla cantautrice, che si definisce “persa in mare aperto“, mentre tutto scorre sempre uguale e una relazione, la sua, sembra essere sul punto di finire, tra le lacrime dell’altra persona e il suo stesso domandarsi dove sia il Sole senza di lei.

Testo della canzone

Penso spesso

Ho il cuore in mare aperto

Mentre tutto è fermo

Mentre io mi perdo

Consapevole che dirti: “Sì” mi pento

Incido con l’inchiostro

E la strada sembra vuota come l’inverno

Dipende e

La voce mia un’eco tra le stelle

Un urlo di chi ha torto

E io guardo te ma uguale tra la gente

Dipende e

Mentre è brutto dirti è uguale

Tra le scale che attraverso, sì, miliardi in alti piani

E mi sono dico sono ferma

Come scriverti chi muore

Per non dire a tutti il male che ci ha fatto stare altrove

Penso spesso

Ho il cuore in mare aperto

Mentre tutto è fermo

Mentre io mi perdo

Dove penso spesso

Persa in mare aperto

Il cielo lo dipingo

Tra sogni e riflessi

E dico

Io respiro vivo dentro un’astronave

Un posto che conosco

Eri tutto ciò che manca brucia è sale

E fa male e

E la voce mia risuona tra le strade

Come un urlo che è distorto

E io guardo te ma tutto resta uguale

Permane e

Mentre è brutto dirti è uguale

Tra le scale che attraverso, sì, miliardi in alti piani

E mi sono dico sono ferma

Come scriverti chi muore

Per non dire a tutti il male che ci ha fatto stare altrove

Penso spesso

Ho il cuore in mare aperto

Mentre tutto è fermo

Mentre io mi perdo

Dove penso spesso

Persa in mare aperto

Il cielo lo dipingo

Tra sogni e riflessi

E dico

Senza di te dimmi dov’è il sole?

Forse dov’è? Penso che sia altrove

Senza di te dimmi dov’è il sole?

(Senza di te dimmi dov’è il sole?)

Senza di te dimmi dov’è il sole?

Forse dov’è? Penso che sia altrove

Senza di te dimmi dov’è il sole?

(Senza di te dimmi dov’è il sole?)

È che non mi riconosco

Mentre fuori in bilico ci piove addosso e

Siamo soli giù di botto

Ma che cosa è vivere se non ricordo e

Liberi in foto ricordo

Mentre tu che piangi esplode il mare mosso e

Siamo soli in capo al mondo

Ma poi amarsi giuro che non è mai il nostro e

Penso spesso

Ho il cuore in mare aperto

Mentre tutto è fermo

Mentre io mi perdo

Dove penso spesso

Persa in mare aperto

Il cielo lo dipingo

Tra sogni e riflessi

E dico

Senza di te dimmi dov’è il sole?

Forse dov’è? Penso che sia altrove

Senza di te dimmi dov’è il sole?

(Senza di te dimmi dov’è il sole?)

Senza di te dimmi dov’è il sole?

Forse dov’è? Penso che sia altrove

Senza di te dimmi dov’è il sole?

(Senza di te dimmi dov’è il sole?)