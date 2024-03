Marcella Bella è una cantante di Catania classe 1952. Nel corso degli anni è riuscita a farsi conoscere ed apprezzare grazie al suo talento ed alle sue canzoni che, anche a distanza di anni, riescono a regalare emozioni.

Voce di brani come Io domani, Nessuno Mai, L’ultima poesia, Montagne Verdi, Dopo la tempesta fino a Nell’aria e Canto Straniero per citarne alcuni. Ed oggi Marcella Bella è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 1 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Chi siamo davvero che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforma musicali di streaming. Il brano fa parte di Etnea, il nuovo album di inediti della Bella che è arrivato a sei anni di distanza da Metà Amore Metà Dolore, il suo ultimo album in studio.

La cantante Marcella Bella

Il significato di Chi siamo davvero

Chi siamo davvero, il nuovo singolo di Marcella Bella, è stato presentato in anteprima in occasione della kermesse canora Una voce per San Marino che dà l’opportunità al vincitore di partecipare all’Eurovision Song Contest. Il brano è stato scritto da Giovanni Caccamo, da Michele Bitossi e da Alessandro Bavo. La vocalità della cantautrice è la vera protagonista, ma lo è anche il testo che si fa promotore del forte impegno sociale e vuole andare contro quelle mentalità vetuste ed obsolete per poter promuovere l’incusione e la consapevolezza di sé stessi e degli altri. Dobbiamo imparare ad accettarci con le nostre imperfezioni e lottare contro i pregiudizi. E’ importante celebrare la diversità senza conformarsi a standard imposti. La cantautrice ci regala un messaggio di speranza e di resilienza e ci incoraggia a sorridere, a scegliere ed a decidere chi siamo davvero.

Marcella Bella, purtroppo, non è riuscita a vincere la kermesse Una voce per San Marino e non parteciperà, così, all’Eurovision Song Contest. Nonostante questo il suo brano è stato uno dei più apprezzati nel mondo social soprattutto per il bellissimo messaggio che ci vuole regalare.

E tu sei un fan di Marcella Bella? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Chi siamo davvero? Ti aspettiamo nei commenti!