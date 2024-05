Marcella Bella è una cantante di Catania classe 1952. Nel corso degli anni è riuscita a farsi conoscere ed apprezzare grazie al suo talento ed alle sue canzoni che, anche a distanza di anni, riescono a regalare emozioni.

Voce di brani come Io domani, Nessuno Mai, L’ultima poesia, Montagne Verdi, Dopo la tempesta fino a Nell’aria e Canto Straniero per citarne alcuni. Ed oggi Marcella Bella è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo L’Etna che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforma musicali di streaming.

La cantante Marcella Bella

Il significato di L’Etna

L’Etna, il nuovo singolo di Marcella Bella, è stato scritto dalla cantautrice stessa insieme al fratello Rosario Bella. Dopo i singoli che hanno visto la luce nei mesi precedenti, in questo nuovo brano la Bella racconta senza nessun filtro le sfumature della sua personalità e si paragona all’Etna, il famoso vulcano siciliano. Una donna esplosiva e bella proprio come il vulcano che troviamo nell’isola. A tal proposito, Marcella Bella rivela che:

“Il vulcano mi rappresenta e mi piace pensare che non sia un caso visto che sono nata a Catania, la città alle falde dell’Etna. Spesso mi dicono che non ho un carattere facile e che se mi arrabbio esplodo proprio come fa l’Etna quando erutta la sua lava. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio e riesco ad essere anche dolce e sincera. In me convivono due personalità contrastanti: forte e fragile, donna e bimba. Insomma, non faccio sicuramente annoiare chi mi sta vicino. Mi sono un po’ raccontata in questa canzone che amo in modo particolare”.

E tu sei un fan di Marcella Bella? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo L’Etna? Ti aspettiamo nei commenti!