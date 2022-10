Marco Carta è un cantante di Cagliari classe 1985. Diventato un volto noto nel 2008 dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, è protagonista di una carriera in ascesa iniziata con il primo posto ottenuto al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano La forza mia.

Voce di canzoni come Dentro ogni brivido, Mi hai guardato per caso, Per sempre, Splendida ostinazione e Per sempre per citarne alcuni, è molto amato dal pubblico italiano. Ed oggi Marco Carta torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 21 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo (Forse) non mi basti più che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il testo, per Artist First, è stato scritto dallo stesso Carta insieme a Marco Rettani e con questo brano il cantante sardo ha partecipato al Kenga Magjike, ovvero una sorta di Festival di Sanremo dell’Albania ed uno degli eventi più seguiti nel paese, nella categoria Big International Artist.

Il cantante Marco Carta

Il significato di (Forse) non mi basti più

(Forse) non mi basti più, il nuovo singolo di Marco Carta, è una ballad con le sonorità melodiche e romantiche, una sorta di ritorno alle origini, al Marco Carta che abbiamo conosciuto ai tempi di Amici. Parla della fine di una storia d’amore e dei ricordi che, ognuno di noi, custodirà sempre gelosamente nonostante tutto. D’altronde tutti i momenti vissuti, siano essi positivi o negativi, servono per farci riflettere su ciò di cui abbiamo bisogno e soprattutto ci danno la forza per affrontare il futuro con una consapevolezza maggiore. A tal proposito, il cantante sardo afferma che:

“La presenza/assenza di una persona nella nostra vita ci consiglia che bisogna prendere una decisione netta talvolta. Lo si fa per salvaguardare le volontà del cuore per smettere di soffrire. Quando il cuore smette di amare il cervello rimane ancorato alle abitudini come una trappola a forma di limbo. Temporeggiare è solo una scusa. Ogni distacco per quanto forte, prima o poi ci porta a guarire ed è lì che le risposte, quelle che prima erano chiare diventano dei forse”.

Il brano (Forse) non mi basti più è accompagnato dal video ufficiale in bianco e nero dove, proprio per porre l’accento sul fatto che si tratta di qualcosa del passato, vediamo Marco Carta mentre cammina da solo sulla spiaggia con il mare della costa pugliese di fronte a lui.

