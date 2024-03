Marco Ligabue è un cantautore di Correggio classe 1970. Da tutti è probabilmente conosciuto per essere il fratello minore di Luciano Ligabue, ma anche lui può contare su una carriera degna di nota e per nulla inferiore a quella del famoso fratello.

Negli anni ’90 inizia la sua carriera prendendo parte al gruppo Little Taver & His Crazy Alligatos fino a fondare, nel 2001, i Rio con cui è rimasto fino al 2012. Inizia poi la sua carriera da solista che gli regala grandi soddisfazioni. Nel 2015, infatti, ha vinto il Premio Lunezia, premio musicale e letterario. Voce di brani come Il silenzio è dolo, Non è mai tardi, Ti porterò lontano, Tra via Emilia e blue jeans, Spirito libero fino a La differenza e Sempre tutto bene per citarne alcuni. Ed oggi Marco Ligabue è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 22 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Anima in fiamme che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il cantautore Marco Ligabue

Il significato di Anima in fiamme

Anima in fiamme, il nuovo singolo di Marco Ligabue, si basa su delle influenze folk e parla del fuoco che ognuno di noi ha nella propria anima: un fuoco che può riuscire a rompere le serrature più nascoste della nostra interiorità e che ci può mettere in contatto con le nostre parti più intime per farle riaffiorare. Nel frattempo è uscito anche il video ufficiale del nuovo brano che è stato interamente girato allo stadio Olimpico di Torino visto che il cantautore è da sempre un grande fan del Torino. A proposito della canzone, Marco Ligabue rivela che:

“Questo brano vuole essere un piccolo antidoto all’apatia generale, al non abituarsi e ad adeguarsi a tutto. Tocca a noi tener viva la scintilla che abbiamo dentro, quella che può sfociare in energia e passione, che accende interruttori personali e luci condivise. E se il tempo o il posto in cui vivi può sembrare quello sbagliato, mettere legna sulla fiamma dell’anima segna il confine tra vivere e sopravvivere”.

Marco Ligabue è pronto per tornare ad essere protagonista di diversi live che lo porteranno in giro per il nostro paese con il tour Sempre tutto bene e, contemporaneamente, anche con gli showcase del libro Salutami tuo fratello, giunto alla sua terza ristampa.

E tu sei un fan di Marco Ligabue? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Anima in fiamme? Ti aspettiamo nei commenti!