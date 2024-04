Marco Ligabue è un cantautore di Correggio classe 1970. Da tutti è probabilmente conosciuto per essere il fratello minore di Luciano Ligabue, ma anche lui può contare su una carriera degna di nota e per nulla inferiore a quella del famoso fratello.

Negli anni ’90 inizia la sua carriera prendendo parte al gruppo Little Taver & His Crazy Alligatos fino a fondare, nel 2001, i Rio con cui è rimasto fino al 2012. Inizia poi la sua carriera da solista che gli regala grandi soddisfazioni. Nel 2015, infatti, ha vinto il Premio Lunezia, premio musicale e letterario. Voce di brani come Il silenzio è dolo, Non è mai tardi, Ti porterò lontano, Tra via Emilia e blue jeans, Spirito libero fino a La differenza e Sempre tutto bene per citarne alcuni. Ed oggi Marco Ligabue è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 22 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Toc Toc Ecologico che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il mese di marzo 2024 è stato tra i più caldi di sempre e questo ha dato la spinta decisiva a Marco Ligabue per scrivere questo singolo in chiave rock punk.

Il significato di Toc Toc Ecologico

Toc Toc Ecologico, il nuovo singolo di Marco Ligabue, arriva proprio in concomitanza della settimana in cui abbiamo celebrato la Terra. Il cantautore si rivolge soprattutto alle generazioni più giovani che, purtroppo, sono vittime di una gestione non ottima delle risorse naturali per colpa di chi ha governato in precedenza e soprattutto per colpa di chi ha gestito il pianeta nell’ultimo mezzo secolo ignorando, ovviamente, gli allarmi inequivocabili che sono stati lanciati sia dagli scienziati sia dai ricercatori. Marco Ligabue vuole bussare alla nostra coscienza e renderci consapevoli di quello a cui stiamo andando incontro. Queste le sue parole:

Il cantautore Marco Ligabue

“Tutti siamo al corrente del cambiamento climatico e dell’emergenza planetaria, ma è come se non ne avessimo una vera consapevolezza, continuiamo a rimandare qualsiasi radicale soluzione. Ma io cosa posso fare?, ci limitiamo a chiederci eludendo il problema. E’ più facile lasciare andare le cose che prendersi cura, fare un scroll sui social e lasciarsi cullare nel torpore. Eppure ognuno può fare qualcosa. Io che scrivo canzoni ho così pensato di bussare intanto alla porta di chi mi segue e mi ascolta per chiedere, a me per primo, cosa stiamo facendo e se è abbastanza”.

Contemporaneamente è stato reso noto anche il videoclip ufficiale di Toc Toc Ecologico che conta sulla regia di Fabio Fasulo. Nel video vediamo montagne di plastica, fumi tossici, incendi, ghiacciai dissolti, inquinamento, tutte le violenze ambientali che purtroppo conosciamo fin troppo bene e che continuano ad aumentare. Il cantautore emiliano vuole lanciare un importante messaggio a tutti:

“Dobbiamo pensare che il mondo è soprattutto di chi arriverà. E dobbiamo lasciarlo meglio di come è adesso”.

