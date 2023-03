Marco Mengoni è un cantante di Ronciglione classe 1988. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei cantanti più amati nel nostro paese e non solo in quanto ha portato in alto la musica italiana anche all’estero.

Talento impossibile da non notare, ma soprattutto è il suo carattere in grado di conquistarti. Nonostante il grande successo, infatti, è rimasto sempre lo stesso ragazzo timido degli esordi di X Factor. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Due Vite lo aspetta un tour, questa estate, in giro per l’Italia con una grande festa finale al Circo Massimo di Roma e con diverse date già sold out. Ma prima del tour Marco Mengoni ha un altro appuntamento importante. Come sappiamo, infatti, chi vince il Festival di Sanremo rappresenterà poi l’Italia all’Eurovision Song Contest. La kermesse canora, quest’anno, andrà in scena nel Regno Unito, più precisamente a Liverpool anche se lo scorso anno ha vinto una band dell’Ucraina, ma purtroppo nel paese c’è ancora la guerra ed è stato necessario trovare un’alternativa.

Ovviamente, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Marco Mengoni ha accettato di partecipare all’Eurovision Song Contest, ma fino ad adesso c’era ancora incertezza sul brano da presentare. Infatti si può scegliere di portare la canzone che ha vinto sul palco dell’Ariston, ma anche una diversa. Alla fine, dopo lunghe riflessioni, Mengoni ha scelto di portare Due Vite, d’altronde si tratta di un brano importante per lui ed anche se non ha un ritmo dance, è pronta a conquistare il pubblico straniero che già sui social network non fa altro che apprezzare il cantante italiano e la sua canzone. Tuttavia, la canzone Due Vite non sarà proprio come quella che abbiamo imparato a conoscere al Festival di Sanremo.

Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023

All’Eurovision Song Contest ci sono delle regole ferree da rispettare ed una di queste è che la durata massima del brano in gara non deve superare i 3 minuti, altrimenti diventerebbe un evento troppo lungo. La canzone Due Vite eccede per 45 secondi e così sarà necessario apportare alcune modifiche alla canzone altrimenti è a rischio esclusione. Nessun problema, anche i Maneskin con la loro Zitti e Buoni avevano dovuto modificare alcuni pezzi e tagliare altre parti e, nonostante questo, sono arrivati alla vittoria. Che sia di buon auspicio per Marco Mengoni? Al momento, però, non ci è ancora dato sapere come la canzone verrà modificata e quale parte si deciderà di sacrificare, ma sicuramente sarà un successo.

E tu cosa ne pensi della decisione di Marco Mengoni di portare Due Vite all’Eurovision Song Contest? Secondo te ci sono buone possibilità su una sua vincita a Liverpool? Ti aspettiamo nei commenti!