Margot Robbie è un’attrice dell’Australia classe 1990. Nonostante la sua giovane età è già uno dei nomi più importanti e più amati nel mondo del cinema mondiale.

Ha iniziato la sua carriera da giovane, ma nel 2013 ha attirato l’attenzione dopo aver vestito i panni di Naomi Lapaglia nel film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese al fianco di Leonardo Di Caprio. Poi è stata la volta di film dal calibro di Focus – Niente è come sembra, The Legend of Tarzan, Maria regina di Scozia e C’era una volta a…Hollywood per citarne alcuni. In realtà, però, il vero successo lo ha raggiunto questa estate con il live action di Barbie dove è stata sia protagonista che produttrice ed ha davvero conquistato tutti vestendo i panni della famosa bambola bionda. Ha fatto anche parlare molto soprattutto dopo la sua mancata nomination agli Oscar per questo ruolo, ma ormai è acqua passata.

Il famoso gioco del Monopoly

Margot Robbie sarà per sempre grata al personaggio di Barbie e molto probabilmente tornerà ad interpretarla se dovesse esserci un sequel, ma nel frattempo la sua carriera va avanti. Come attrice, infatti, la troveremo in Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, il prequel del famoso film che la vedrà recitare, anche questa volta, al fianco di Ryan Gosling. Ma è pronta a dare il meglio anche come produttrice con due progetti che sono pronti ad essere un successo. È pronta a trasformare in film il famoso videogiochi di The Sims, ma anche il gioco da tavola Monopoly. Chi non ha mai giocato almeno una volta nella propria vita a Monopoli?

Il famoso gioco da tavola è stato creato nel 1935 e, nel giro di poco tempo, è stato il gioco più venduto ed usato nel mondo. Ed ora Margot Robbie, insieme alla sua società LuckyChap, è pronta per produrre un live action proprio sul famoso gioco in scatola e potrà contare sull’appoggio di Hasbro Entertainment. Per il momento non conosciamo ulteriori dettagli, ma senza dubbio il progetto ha tutte le carte in regola per essere un successo. D’altronde la casa produttrice di Margot Robbie ha alle spalle successi come, appunto, Barbie, ma anche Io Tonya, Una donna promettente, Naughty e My Old Ass per parlare di alcuni titoli.

E tu quante volte hai giocato a Monopoli nella tua vita? Cosa ne pensi della decisione di Margot Robbie di trasformarlo in un live action? Ti aspettiamo nei commenti!