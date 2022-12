Mariella Nava è una cantautrice di Taranto classe 1990. Fin dalla più tenera età cresce con la passione per la musica tanto che si diploma alla scuola nazionale per compositori. Inizia ad avere successo nel 1986 quando il suo brano Questi figli viene scelto da Gianni Morandi per il suo album Uno su Mille.

Poi è la protagonista di una carriera in ascesa che l’ha portata ad essere tra le voci femminili più apprezzate nel nostro paese grazie a brani come Così è la vita, Futuro come te, Sorridi sorridi, Segnali universali, Anime di vetro, Adesso canto, Dentro una rosa fino a Tutti amano il sole ed Io sono l’amore. Ed oggi Mariella Nava torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 30 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Alla Salute che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Alla Salute

Alla Salute, il nuovo singolo di Mariella Nava, esce proprio nel momento ideale, ovvero quello delle feste natalizie e del nuovo anno in arrivo quando questo augurio si fa sempre più spesso. Tuttavia, la Nava vuole fare in modo che questo augurio possa esserci tutti i giorni per far capire che ogni giorno è unico ed importante. La cantautrice stessa afferma che:

“Alla Salute” è la mia nuova canzone augurio non solo per questi giorni di festa e per l’ anno nuovo che arriva, ma anche per ogni giorno del nostro prossimo tempo, per ricordarci che ogni istante della nostra vita è prezioso, va salvato e vissuto e ha sempre un motivo per essere festeggiato. Gli esperti di ogni campo ci hanno spiegato che il futuro si annuncia complicato per tutto quello che dobbiamo recuperare, ma noi abbiamo già dimostrato di metterci il massimo dell’ impegno e troveremo modi e ragioni per riprenderci in tutti i sensi. Si festeggi, quindi, si riesca a vivere il bello e a ritrovare quella necessaria serenità. L’ augurio è rivolto anche a chi in questi giorni non riesce a trovare l’ entusiasmo per farlo, a chi è solo, a chi attraversa una difficoltà, un dolore o un sacrificio, a chi invoca la pace, a chi ha un vuoto sul cuore, perché in un abbraccio festoso ritrovi forza. L’ augurio è di affrontare ogni giorno con nuova tempra sulla nostra vita. Per dirlo bene in musica, ho voluto citare il “Brindisi” più famoso al mondo, il “Libiam ne’ lieti calici” di Giuseppe Verdi. Libare vuol dire infatti sorseggiare, godere piano per godere di più. “Libiamo, che il tempo sia giocondo, sulla follia del mondo!”. “Alla Salute”, quindi, alla salute di tutti noi, con il cuore in festa, di più ancora quando il cuore stesso fa fatica a sentirla!”.

