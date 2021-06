Qualche giorno fa abbiamo festeggiato i 20 anni di carriera di Tiziano Ferro. La canzone che lo ha reso uno dei nomi della musica nazionale ed internazionale più amato è stata, senza ombra di dubbio, quella del suo debutto: Xdono. Un brano che ancora oggi, a distanza di 20 anni, fa ballare e cantare le persone.

Proprio per questo motivo, Mario Venuti ha deciso di rendergli omaggio. Il cantautore di Siracusa, classe 1963, ha annunciato tramite i social network l’uscita di un nuovo singolo che sarà proprio la cover di Xdono e che vedrà la luce venerdì 2 luglio. In questo periodo, Venuti si sta dedicando alle cover. È sufficiente pensare che lo scorso maggio, infatti, è uscita la sua versione di Ma che freddo fa di Nada ed ora è la volta di Tiziano Ferro con Mario Venuti che spiega questa scelta:

“Volevo inserire una canzone del repertorio pop più recente e la scelta è caduta su questo pezzo, riletto qui in chiave nordestina tra forrò, cumbia e lambada. Suggerisce un’atmosfera rurale grazie alla fisarmonica che detta il ritmo. Sembra quasi di veder pascolare in giro galline e bestie da soma”.

Il cantante Tiziano Ferro

Le sue parole si riferiscono anche al videoclip che l’artista ha già girato, con la regia di Lino Costa, e che vede come location Palazzolo Acreide, in Sicilia. Al momento, Tiziano Ferro non si è ancora espresso su questa notizia, ma i suoi fan sono sicuri che apprezzerà questa decisione e sono curiosi di sentire Xdono interpretata da Venuti. Nel frattempo, Mario Venuti sarà protagonista di un tour che lo porterà in giro per l’Italia a luglio e ad agosto, e più precisamente:

3 luglio – Sentieri Sonori – Abano Terme (PD)

8 luglio – Piazza Castello – Lampedusa

16 luglio – Sagrato Basilica Madonna del Pozzo – Capurso (BA)

24 luglio – Arena Villa Dante – Messina

9 agosto – Time in Jazz – Porto Rotondo (OT)

E a te piace Mario Venuti? Secondo te come interpreterà la canzone Xdono di Tiziano Ferro? Ti aspettiamo nei commenti!