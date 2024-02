Mark Ruffalo è pronto a diventare ancora una volta Hulk per l’MCU. Durante una conversazione al Santa Barbara International Film Festival, l’attore ha rivelato che tornerà nei panni di Bruce Banner nel prossimo Captain America: Brave New World.

La conferma della sua inclusione significa che l’Incredibile Hulk si scontrerà con uno dei suoi più grandi nemici, Samuel “Leader” Stearns (Tim Blake Nelson), sul grande schermo per la prima volta dopo oltre 15 anni, quando il film arriverà nelle sale nel 2025.

Anche se non è probabile che un’uscita in solitaria di Hulk avvenga presto, il ritorno di Bruce per accompagnare il nuovo Capitan America Sam Wilson è una mossa adatta per continuare l’arco del personaggio fin da quando è apparso per la prima volta. interpretato da Edward Norton nel film del 2008.

Ruffalo ha recentemente doppiato Hulk anche nella seconda stagione di What If…? anche se la sua ultima apparizione sullo schermo risale al 2022 con il debutto di She-Hulk , che sembrava passare il testimone a Tatiana Maslany .

Brave New World sarà probabilmente una vetrina di quanta strada ha fatto il personaggio dal suo primo ingresso sul grande schermo e, cosa ancora più emozionante, potrebbe sfociare in uno scontro Hulk contro Hulk con il generale Ross (Harrison Ford) nei panni di Hulk Rosso.

Hulk Mark Ruffalo: indiscrezioni sul nuovo film di “Capitan America”

La trama dell’ultima uscita di Capitan America è tenuta nascosta, ma le possibilità su dove potrebbe andare il film sono allettanti visti i membri del cast coinvolti. Dopo “The Falcon e The Winter Soldier”, il film dovrebbe avere una portata un po’ più piccola poiché Sam Wilson si presenta come un nuovo Vendicatore e guadagna la fiducia della gente.

La regista Julias Onah ha precedentemente descritto il film come un “thriller paranoico” e la produzione ha recentemente chiesto allo scrittore e produttore consulente di “Moon Knight” Matthew Orton di aiutarla con le riprese per assicurarsi di fornire la migliore versione possibile del film.

Oltre a Nelson e Ruffalo, anche Liv Tyler dovrebbe fare il suo ritorno nel MCU nei panni di Betty Ross, creando ulteriormente entusiasmo su quali sviluppi attendono l’Incredibile Hulk nel suo ritorno sul grande schermo.

Mentre il focus di Brave New World è senza dubbio incentrato su Sam Wilson, l’introduzione di così tanti personaggi incentrati su Hulk solleva domande su chi altro potrebbe apparire nel film.

Un’aggiunta molto vociferata dagli addetti ai lavori, insieme a Ruffalo, è il già citato Maslany. Una seconda stagione di She-Hulk non è probabile, ma non si può escludere un’apparizione di Jennifer Walters accanto a sua cugina se la Marvel spera di spingerla ulteriormente sotto i riflettori nel MCU.

