Massimo Di Cataldo è un cantautore di Roma classe 1968. Cresce, fin dalla più giovane età, con la passione per la musica e da adolescente inizia a suonare in diversi gruppi. Dopo il diploma al liceo artistico, decide di dare una possibilità alla sua grande passione.

Voce di brani come Se adesso te ne vai, Come sei bella, Scusa se ti chiamo amore, Cosa rimane di noi, Michela fino ad Allora Scusami e C’è qualcuno per citarne alcuni. Ed oggi Massimo di Cataldo è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 31 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Più che mai che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Di Cataldo è sia autore che produttore della nuova canzone uscita oggi.

Il significato di Più che mai

Più che mai, il nuovo singolo di Massimo Di Cataldo, anticipa l’uscita di 30 anni insieme – volume due, suo nuovo album atteso a breve. Il singolo è una riflessione sulla società dei nostri giorni dove l’apparenza, purtroppo, prende il sopravvento e supera l’essenza autentica della vita. A tal proposito, il cantautore rivela che:

“Più che mai è un brano dai connotati leggeri in stile canzone estiva, ma in realtà impegnato nel ritrarre uno spaccato sociale in cui viene esaltata una vita piacevole e spensierata lontana dalla monotonia logorante di una quotidianità all’insegna dell’insoddisfazione e proiettata nell’incessante ricerca di ‘quel qualcosa di più’ di cui si sente la perenne mancanza. La soluzione è evadere in un luogo immaginario nel quale le preoccupazioni e i pensieri da cui siamo afflitti svaniscono, a favore di una realtà ideale, sebbene inesorabilmente illusoria”.

Il cantante Massimo Di Cataldo

Il protagonista della canzone è un essere umano come tutti noi che, però, durante la sua quotidianità subisce il richiamo dei messaggi che vengono promulgati sui social e che ci fanno vivere momenti di lusso e di una vita attraente, diversa dalla nostra. A questo punto il paragone tra questa realtà e quella insoddisfacente del protagonista è chiaro. Di Cataldo afferma che:

“Mi inquieta soprattutto la crescente dipendenza da dispositivi elettronici e la tendenza ormai diffusa di relegare le proprie esistenze all’utilizzo dei social, rischiando di trascurare la vita reale. Spesso la necessità di apparire e ostentare falsi valori può celare una vita piuttosto ordinaria come quella del protagonista del videoclip, il quale tenta di sottrarsi alla monotonia, rifugiandosi nel miraggio di una vita ideale ai Tropici”.

Nel frattempo è uscito anche il video ufficiale di Più che mai che è stato diretto da Cesare Rascel e che vede Beatrice Scarso come protagonista. Mentre Massimo Di Cataldo è reduce da un concerto in Cile dove ha partecipato anche come special guest al concerto di Natalino, celebre gruppo cileno, che ha cantato con lui Si dices que te vas, ovvero la versione spagnola di Se adesso te ne vai. Ed adesso è pronto per prendere parte al tour estivo che lo porterà in giro per il nostro paese iniziando il prossimo 15 giugno da Cropani Marina (CZ) e per arrivare, poi, alla data finale del 7 settembre a Pisciarello (VT).

