Matilda Lutz è un’attrice di Milano classe 1992, ma con cittadinanza statunitense. Da sempre definita come la musa del regista Gabriele Muccino, grazie al suo talento ed alla sua bellezza è riuscita a mettersi in mostra ed a conquistare il pubblico italiano, ma non solo.

L’attrice ha preso parte a film importanti come L’estate addosso (2016), The Ring 3 (2017), Revenge (2017), The Divorce Party (2019), A Classic Horror Story (2021) fino a Zona 414 (2021) ed ora è pronta a fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. Matilda Lutz, infatti, è stata scelta come protagonista principale di Red Sonja, film live action dedicato all’omonimo personaggio dei fumetti prodotto da Millennium Media con Tasha Huo e Joey Soloway alla sceneggiatura ed alla regia M.J. Bassett. Il film aveva subito una battuta d’arresto ed era rimasto senza protagonista dopo che Hanna John Kamen è stata costretta ad abbandonare il progetto a causa di altri impegni professionali fino all’arrivo di Matilda Luz con M. J. Bassett che rivela:

“Volevo realizzare un film di Red Sonja sin da quando ero una ragazzina. E quando ho incontrato Matilda Lutz, sapevo che aveva la magia di cui ero alla ricerca, e potevo vedere chiaramente la complessità e la profondità che avrebbe portato al personaggio di Sonja”.

Matilda Luz sul set di Revenge

Anche il presidente di Millenium Media, Jeffrey Greenstein si è espresso a proposito dell’arrivo dell’attrice:

“Matilda è stata assolutamente brillante in Revenge, per cui sapevamo che era perfetta per il ruolo dal momento che l’abbiamo vista, e rendendole dunque il duo perfetto per Red Sonja”.

Matilda Lutz vestirà i panni di Red Sonja, ma il cast è ricco di nomi importanti. Troveremo anche Robert Sheehan nel ruolo di Draygan, Wallis Day nei panni di Annisia (la malvagia sorellastra), Martyn Ford nei panni del Generale Karlak ed Eliza Matengu sarà Amarak. Le riprese di Red Sonja sono in corso proprio in questi giorni che finalmente si è potuto ricominciare con i lavori e vanno in scena tra la Bulgaria e la Grecia per poi arrivare sul grande schermo entro il prossimo anno. Inutile dirlo, c’è grande attesa poiché è un film in grado di appassionare il pubblico, ancora di più ora che ci sarà Matilda Lutz come protagonista.

E tu cosa ne pensi di questa scelta di Matilda Lutz come Red Sonja? Andrai a vedere Red Sonja il prossimo anno? Ti aspettiamo nei commenti!