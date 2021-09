Finalmente il primo trailer in italiano di Matrix Resurrections è stato reso noto nelle ultime ore. Il quarto attesissimo capitolo della saga di Matrix ci prepara a farci tornare nel mondo di Neo, pronti a seguire con lui il Bianconiglio.

Il film, diretto da Lana Wachowski, con una sceneggiatura di Wachowski, David Mitchell e Aleksander Hemon, riunisce nuovamente gli attori Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, rispettivamente nel ruolo di Neo e di Trinity.

Nel trailer che vi mostriamo in cima all’articolo, oltre a rivedere gli attori nei vari ruoli iconici del film, ci mostra già diversi aspetti di quella che sarà la trama. Andiamo quindi a vedere insieme cosa ci aspetta il prossimo gennaio al cinema.

Analisi del trailer di Matrix Resurrections

Sin dalle prime immagini del trailer, Matrix Resurrection sembra fatto proprio per riportarci nelle atmosfere che fine anni ’90, inizi 2000 che tanto hanno cambiato il mondo del cinema sci-fi.

Ritroviamo infatti l’Eletto, Neo, interpretato da Keanu Reeves, che in una seduta di analisi confessa di avere sprazzi di ricordi che lo lasciano con mille interrogativi. Neo non riconosce la realtà che ha intorno, o meglio, sente che c’è qualcosa che non va. Nelle varie scene vediamo come Neo segua una cura di “pillole blu”, che dovrebbero aiutarlo a stare meglio, ma sappiamo bene che non è così.

In una scena successiva, Neo incontra Trinity in un bar. I due non si conoscono, anche se qualcosa di strano vibra tra di loro. Tutto cambia quando arriva la fatidica pillola rossa, che apre a Neo le porte della verità, e gli mostra, così come nel primo film, la vera faccia del mondo e dell’esistenza umana.

Che dire, Matrix Resurrections ricorda molto il primo film della saga, e la paura è di non trovare molta originalità nella trama e negli avvenimenti che ci verranno mostrati. Dall’altro lato però è proprio questo “ritorno in Matrix” che emoziona e intriga tutti i fan che come me hanno amato il primo film.

Le aspettative sono tante, e speriamo quindi di non restarne delusi. Per poter vedere il film dovremo comunque attendere gennaio 2022.

E tu cosa ne pensi del trailer di Matrix Resurrections? Lascia un commento per dire la tua.