Matteo Romano è un cantautore di Cuneo classe 2002. Dopo gli studi, si appassiona sempre di più al mondo della musica. Così, nel 2020, complice anche il periodo vissuto da tutti noi in lockdown, pubblica un estratto di Concedimi sulla piattaforma social TikTok. Nel giro di poco tempo il suo video diventa virale in Italia e raggiunge oltre 3 milioni di visualizzazioni. Proprio Concedimi diventa il suo singolo di debutto e viene pubblicato nel novembre 2022 ottenendo un doppio disco di platino. Ma soprattutto nel giro di poco tempo riesce a diventare una voce nota ed amata da tutti, nonostante la sua giovanissima età, con un talento che è riconoscibile anche dai più scettici che rimangono incantati dalle sue canzoni e dalle sue sonorità.

Una carriera in ascesa che nel 2021 lo ha portato sul palco dell’Ariston dopo essere stato selezionato a Sanremo Giovani e presenta il brano Virale. Voce di brani come Casa di specchi, Testa e croce, Apatico, Tramontana fino a Tremo (Midnight) e Tulipani Blu per citarne alcuni. Ed oggi Matteo Romano è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 5 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Assurdo che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto da Matteo Romano stesso insieme a Federica Abbate.

Assurdo, il nuovo singolo di Matteo Romano, ci ricorda l’atmosfera intima ed introspettiva che era la protagonista dei primi brani del cantautore, ma qui si è evoluta ed è rafforzata e resa universale da una maggiore consapevolezza artistica. Ci racconta la difficoltà e l’impossibilità di riuscire a vivere una storia d’amore senza paura o sovrastrutture, ma soprattutto ci rivela l’incapacità di riuscire a trovare un compromesso per comunicare e stare finalmente bene. Il paradosso è proprio che il timore di soffrire conduca a trasformare quel grido d’amore inespresso in una distruzione reciproca. A tal proposito, Matteo Romano rivela che:

“Avevo in testa da qualche tempo una melodia che cantavo in treno, per casa, per strada, da solo al pianoforte. L’idea del brano è nata così, da questa musica che avevo in testa; o forse non è giusto dire che è nata perché semplicemente era lì. Quando sono andato in studio con Federica Abbate e Jvil per trasformare quel ritornello che avevo in mente in una struttura più compiuta abbiamo capito che dovevamo raccontare qualcosa di mio, come da me veniva quella melodia. A volte, per timore o inesperienza, faccio fatica a sentire le mie emozioni se non passano attraverso la musica. Per questo motivo tendo a fuggire e fuggendo distruggo soprattutto se provo sentimenti, per assurdo. Questo brano dà spazio a quello che non direi mai ad alta voce che non scriverei mai e che forse non avrei mai ammesso a me stesso se non in questa forma”.