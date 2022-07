Matteo Romano è un cantautore di Cuneo classe 2002. Si è avvicinato al mondo musicale nel 2020 quando ha pubblicato su Tiktok un estratto di Concedimi, quello che sarebbe diventato poi il suo singolo di debutto.

Un video che è diventato virale e che ha superato le tre milioni di visualizzazioni tanto che quando ha pubblicato Concedimi ufficialmente a novembre è diventato disco di platino a cui segue Casa di specchi, suo secondo singolo pubblicato nel marzo 2021. Prende parte a Sanremo Giovani nel 2021 arrivando terzo con il brano Testa e croce prendendo, poi, parte al Festival di Sanremo con il brano Virale e classificandosi undicesimo. Ed oggi torna protagonista del mondo musicale. Infatti da oggi, venerdì 1 luglio, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo brano dal titolo Tramontana. Canzone scritta da lui stesso insieme ad Alessandro La Cava, colui che lo ha aiutato anche nel brano Virale, mentre il produttore del brano è Zef che ha già collaborato con nomi importanti della musica italiana come Mahmood, Fedez e Fabri Fibra.

Il cantante Matteo Romano

Il significato di Tramontana

Tramontana, il nuovo singolo di Matteo Romano, ha tutte le carte in regola per diventare una delle canzoni tormentoni di questa estate italiana. Lo si capisce già guardando il video ufficiale, con regia di Paolo Mannarino e girato a Sabaudia. Una vacanza on the road tra amici dove la libertà, la leggerezza e la gioventù sono le protagoniste. Un vero e proprio inno alla spensieratezza e all’essere liberi.

Nel frattempo, Matteo Romano prosegue con il suo tour iniziato a maggio e che lo vedrà esibirsi ad Asti il 14 luglio, a Tarantasca (CN) il 16 luglio, a Cervia il 7 agosto ed a Langhirano (PR) il 3 settembre. Ma non solo, questa domenica 3 luglio, infatti, il cantautore aprirà il concerto di Elisa nel vallone di Sant’Anna a Sampeyre con un’esibizione acustica di piano e voce.

E tu sei un fan di Matteo Romano? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Tramontana? Ti aspettiamo nei commenti!