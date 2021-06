Continua a predendere sempre più forma completa il cast di The Offer, la miniserie che racconterà il making of de Il Padrino. L’ultimo ad aggiungersi agli interpreti già confermati è l’attore britannico Matthew Goode, noto ai più per aver preso parte ai film Match Point, The Duke e The King’s Man – Le origini, e per essere stato uno dei protagonisti, tra le altre, delle serie Downton Abbey, The Good Wife e The Crown.

Matthew Goode ha ottenuto il ruolo del leggendario produttore Robert Evans, colui che a capo della Paramount Pictures ha supervisionato la relizzazione del film Il Padrino, dando il via libera alle riprese del film nel 1972, ovvero la prima pellicola della trilogia omonima firmata dal regista Francis Ford Coppola.

Un ruolo, quindi, di prim’ordine nello show, che darà modo ai telespettatori di conoscere molti tra coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile uno dei film che ha fatto la storia del cinema mondiale. La miniserie, che per l’appunto racconta il dietro le quinte del celebre lungometraggio, avrà come protagonista, oltre a Matthew Goode, anche l’attore Miles Teller (Footloose, Fantastic 4 – I Fantastici Quattro, Top Gun: Maverick), l’interprete che ha sostituito Armie Hammer a seguito dello scandalo che lo ha visto venire accusato di violenza sessuale e molestie, nella parte del produttore Albert S. Ruddy.

La trama di The Offer

The Offer è una miniserie in 10 episodi, è stata ideata da Michael Tolkin, nominato all’Emmy per Escape From Dannemora e racconta tutto ciò che ha riguardato la realizzazione dell’iconico film di Francis Ford Coppola, vista proprio dal punto di vista Al Ruddy. Lui, infatti, fu il produttore che puntò sull’intero progetto, rendendo immortale il film basato sull’omonimo romanzo di Mario Puzo.

Fu Alana Ruddy, infatti, a portare sul grande schermo, nel 1972, Il Padrino e lo rese un successo mondiale. Robert Evans, il ruolo assegnato a Matthew Goode, fu invece produttore esecutivo insieme a Ruddy supervisionando il progetto e dando alla pellicola il via libera definitivo.

The Offer sarà prodotta da Paramount Television Studios, Nikki Toscano (Hunters) è produttore esecutivo di The Offer insieme a Tolkin e showrunner. Alla regia di alcuni episodi, tra cui il primo e l’ultimo blocco, ci sarà Dexter Fletcher, noto ai più per il successo ottenuto con il film Rocketman.

Che ne pensate dell’arrivo di Matthew Goode nel cast di The Offer? Avete visto Il Padrino? Guarderete la serie? Lasciateci un vostro commento e raccontateci le vostre impressioni