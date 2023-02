In tv, Maria De Filippi fece una rivelazione, spiegando che il giornalista aveva il diabete. Era ricoverato da una settimana nella clinica romana Paideia, dove è poi deceduto. L’ufficio stampa del giornalista ha diffuso la notizia della sua morte con poche e concise parole. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente. Secondo il Corriere della Sera, Costanzo era stato ricoverato nella clinica romana per un intervento di routine. Non si sa se soffrisse di qualche malattia o patologia particolare. Pare che dopo l’intervento le sue condizioni si sono aggravate fino a portarlo alla morte.

Costanzo si definiva malato del suo lavoro e, nonostante i problemi fisici sempre più evidenti, non ha mai perso la sua lucidità mentale. Aveva alle spalle un’operazione a cuore aperto ed era stato ricoverato diverse volte. L’ultima intervista in collegamento da remoto la rilasciò a Silvia Toffanin. In quell’occasione raccontò della stima immensa che provava per la moglie. I suoi interventi in radio invece andavano in onda. Il suo Maurizio Costanzo Show, il programma più longevo della storia della televisione, era stato interrotto a ottobre 2022 proprio per le condizioni di salute non ottime del conduttore.

Il noto giornalista e conduttore della tv italiana ha suscitato grande interesse e curiosità, tanto che molti si chiedono come sia morto. In un’intervista a Che Tempo che Fa, la moglie Maria De Filippi aveva svelato che Costanzo soffriva di diabete, una malattia che può essere solo tenuta sotto controllo. Proprio per preservare la sua salute, per molti anni Maria De Filippi ha tenuto sotto controllo la dieta del marito, stabilita da un nutrizionista. Maurizio era goloso delle caramelle Rossana, dei biscotti alla nutella e del gelato e ogni tanto li mangiava furtivamente. Ovviamente non sappiamo se il diabete sia stata la vera causa di morte di Maurizio Costanzo.

La notizia della sua morte ha scosso l’Italia intera, suscitando grande commozione e attenzione sui media. L’ex moglie Marta Flavi, in queste ore successive alla morte del giornalista, ha fatto riferimento alla sua malattia, senza tuttavia aggiungere altri dettagli, ricordandolo per il suo contributo alla cultura italiana. È ancora incerto se sia stata una complicanza post intervento a causare il decesso del noto conduttore televisivo italiano.

I telespettatori erano rimasti molto colpiti quando, il 7 ottobre, Maurizio Costanzo decise di saltare la puntata speciale del suo Maurizio Costanzo Show poiché non si sentiva bene. Tuttavia, il giornalista volle rassicurare i suoi fan con queste parole: